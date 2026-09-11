Citi El Salvador implementa la solución financiera Infopool

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Esta plataforma proporciona una visión consolidada al final del día de los saldos de cuentas en relaciones bancarias tanto de Citi como de otros bancos, todo accesible a través de la segura plataforma CitiDirect.

Por revistaeyn.com Citi El Salvador anunció la implementación de su solución financiera, Infopool, para AFP CONFÍA, una administradora de fondos de pensiones en El Salvador. Esta plataforma proporciona una visión consolidada al final del día de los saldos de cuentas en relaciones bancarias tanto de Citi como de otros bancos, todo accesible a través de la segura plataforma CitiDirect.

Infopool aborda un desafío operativo significativo que enfrentan muchas instituciones financieras: el proceso manual que consume mucho tiempo de iniciar sesión en múltiples plataformas bancarias para determinar las posiciones de efectivo diarias. Infopool agiliza este proceso al permitir a los clientes autorizar a sus diversos socios bancarios a transmitir los estados de cuenta al final del día directamente a Citi. Estos datos financieros críticos se agregan y se ponen a disposición en CitiDirect, ofreciendo una eficiencia y claridad sin precedentes. Al centralizar la visibilidad del saldo de las cuentas, Infopool empodera a los clientes con información oportuna y precisa esencial para la toma de decisiones informadas y la gestión automatizada de la posición de caja. Esta mayor transparencia respalda una gestión de liquidez más estratégica y una agilidad operativa.