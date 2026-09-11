Citi El Salvador implementa la solución financiera Infopool

Por revistaeyn.com
Citi El Salvador anunció la implementación de su solución financiera, Infopool, para AFP CONFÍA, una administradora de fondos de pensiones en El Salvador.
Esta plataforma proporciona una visión consolidada al final del día de los saldos de cuentas en relaciones bancarias tanto de Citi como de otros bancos, todo accesible a través de la segura plataforma CitiDirect.
Infopool aborda un desafío operativo significativo que enfrentan muchas instituciones financieras: el proceso manual que consume mucho tiempo de iniciar sesión en múltiples plataformas bancarias para determinar las posiciones de efectivo diarias.
Infopool agiliza este proceso al permitir a los clientes autorizar a sus diversos socios bancarios a transmitir los estados de cuenta al final del día directamente a Citi. Estos datos financieros críticos se agregan y se ponen a disposición en CitiDirect, ofreciendo una eficiencia y claridad sin precedentes.
Al centralizar la visibilidad del saldo de las cuentas, Infopool empodera a los clientes con información oportuna y precisa esencial para la toma de decisiones informadas y la gestión automatizada de la posición de caja. Esta mayor transparencia respalda una gestión de liquidez más estratégica y una agilidad operativa.
Ana Cristina López, Directora de Citi El Salvador comentó: "Estamos orgullosos de asociarnos con AFP Confía en el despliegue de Infopool, una solución que no solo simplifica las complejas operaciones de tesorería, sino que también proporciona una ventaja estratégica a través de una mayor visibilidad de los datos."
Para AFP CONFÍA, Infopool ya está operando e integrando datos de los bancos con los que mantiene una relación, consolidando de esta manera múltiples cuentas. Esta visión integral de su panorama financiero subraya el compromiso de Citi de ofrecer soluciones personalizadas y basadas en tecnología que satisfagan las necesidades cambiantes de sus clientes institucionales.
Ricardo Pineda, Director Financiero de AFP CONFIA comentó: “Contar con socios estratégicos como Citi es sumamente importante ya que nos permite acceder a las mejores soluciones de la industria financiera y avanzar así en nuestra agenda de automatización y digitalización de las operaciones financieras de los Fondos que administramos.”