Costa Rica abre nueva ruta de financiamiento para empresas innovadoras

Finanzas

El Consejo Rector del SBD aprobó el Programa de Avales Tecnológicos (PAT), una iniciativa orientada a facilitar el acceso y la movilización de capital hacia empresas establecidas y emergentes que desarrollen procesos de innovación y proyectos de base tecnológica.

Por revistaeyn.com El Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD), con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Korea Technology Finance Corporation (KOTEC), desarrolló y puso a prueba un nuevo modelo para ampliar las oportunidades de financiamiento de mipymes, pympas y empresas emergentes con potencial de innovación tecnológica en Costa Rica. La iniciativa adaptó al contexto institucional y financiero costarricense la experiencia acumulada por la República de Corea en valoración de activos tecnológicos e intangibles, y dio origen a un instrumento concreto para facilitar el acceso al financiamiento de empresas innovadoras.

Como resultado de este trabajo, el Consejo Rector del SBD aprobó el Programa de Avales Tecnológicos (PAT), una iniciativa orientada a facilitar el acceso y la movilización de capital hacia empresas establecidas y emergentes que desarrollen procesos de innovación y proyectos de base tecnológica. El PAT incorpora como elemento central el uso de la calificación tecnológica CTRS y la emisión de avales respaldados por el Fondo Nacional para el Desarrollo (FONADE), con el propósito de mitigar parte del riesgo asociado al financiamiento de empresas cuyos principales activos pueden estar en el conocimiento, el software, la investigación y el desarrollo, o la adopción tecnológica. El programa contempla avales que podrán cubrir hasta un 75 % de las pérdidas esperadas sobre operaciones de crédito o inyecciones de capital de riesgo. Asimismo, podrá respaldar hasta US$1 millón de financiamiento o inversión por empresa beneficiaria, sujeto a la calificación, el porcentaje de cobertura aprobado y los límites de riesgo y concentración aplicables.