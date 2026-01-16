El Salvador: SAC Constelación anuncia su fusión con Banco ABANK

Finanzas

La Sociedad de Ahorro y Crédito Constelación dejará de funcionar y sus operaciones serán absorbidas por el Banco ABANK. Ambas entidades forman parte del conglomerado financiero Inversiones Financieras Grupo Abank, S. A.

Por Leonel Ibarra - revistaeyn.com La Sociedad de Ahorro y Crédito Constelación (SAC Constelación) informó del proceso de fusión con Banco ABANK en El Salvador a partir de enero de 2026. "Como parte del proceso de fusión con Banco ABANK S.A., informamos: el último día de operación como SAC CONSTELACIÓN S.A. será este jueves 15 de enero. Por lo tanto, no será posible realizar transacciones del viernes 16 al domingo 18 de enero", dijo la institución en un comunicado en sus redes sociales.

Agregaron que reanudarán operación como Banco ABANK el día lunes 19 de enero y se podrán realizar todas sus transacciones con normalidad en las agencias y corresponsales financieros. Los pagos de crédito con vencimiento en esas fechas podrán realizarse antes o el lunes 19 de enero, los cuales serán aplicados sin recargos ni penalidades, explicaron.

SAC Constelación fue constituida en agosto de 2010 e inició operaciones el 1 de julio de 2013. Está orientada en apoyar a las pequeñas y medianas empresas salvadoreñas; está regulada por la Superintendencia del Sistema Financiero. Formaba parte de un conglomerado financiero Inversiones Financieras Grupo Abank, S.A. conformado también por Banco ABANK y Aseguradora Abank. Según datos de la SSF, a octubre de 2025, SAC Constelación tenía activos por US$45,4 millones, una cartera de préstamos de US$24,1 millones y US$28,1 millones en depósitos de ahorros.