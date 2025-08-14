Costa Rica fortalece pueblos indígenas para conservar los bosques con apoyo del BM

Finanzas

Por revistaeyn.com El Banco Mundial aprobó una donación para Costa Rica dirigida a fortalecer la participación de los pueblos indígenas en la conservación de los bosques y a mejorar el acceso de sus comunidades a los beneficios del Programa de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación Forestal. Además, con estos fondos se promoverán mecanismos inclusivos para el intercambio de conocimientos y la toma de decisiones sobre el uso sostenible del territorio.

El “Proyecto Nacional de Apoyo a la Inclusión Social en el Programa de Reducción de Emisiones”, que será implementado por la Fundación Banco Ambiental (FUNBAM), es posible por una donación US$4 millones del fondo fiduciario EnABLE (Enhancing Access to Benefit while Lowering Emissions) del Banco Mundial. El Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques (FCPF) dirige los programas de reducción de emisiones, mientras que EnABLE complementa y amplía los esfuerzos al enfocarse en la inclusión social y el acceso a beneficios, asegurando que las comunidades locales y los pueblos indígenas participen activamente. Este es el primer proyecto del país con una estructura de gobernanza en la que los pueblos indígenas juegan un papel destacado en la definición de lo que se financiará, la aprobación de actividades y la coordinación general. "Este proyecto marca un hito en nuestra política ambiental: por primera vez, los pueblos indígenas liderarán directamente la definición y ejecución de inversiones en conservación. Desde el Gobierno de Costa Rica celebramos esta alianza, que reconoce su conocimiento ancestral, fortalece su autonomía y contribuye a un desarrollo más inclusivo y sostenible”, declaró Nogui Acosta Jaén, Ministro de Hacienda de Costa Rica. Este Proyecto beneficiará a los pueblos indígenas del país, incluidos los Cabécar, Bribri, Ngabe, Térraba, Boruca, Huetar, Maleku y Chorotega, con especial atención a las mujeres y jóvenes indígenas, quienes juegan un papel decisivo en la gestión de los recursos naturales y actividades agrícolas.