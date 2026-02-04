Finanzas

En momentos de caída del precio, El Salvador compra más bitcoin

Por Agencia EFE El Salvador suma más bitcoin a "su reserva estratégica" con una nueva compra anunciada en momentos en que el activo digital cae cerca de un 7 % y se sitúa levemente por encima de los US$73.000, niveles que no alcanzaba desde noviembre de 2024. La Oficina Nacional de Bitcoin (ONBTC) de El Salvador, bajo la presidencia de Nayib Bukele, publicó en X la nueva adquisición. "El Salvador acaba de comprar más bitcoin", señaló y agregó: "¡1 BTC por día, todos los días!".

De acuerdo con los datos alojados en el portal bitcoin.gob.sv/es, El Salvador supuestamente posee 7,552 bitcoins, esta cantidad alcanza en este momento un valor económico de más de US$572,7 millones. El Salvador se convirtió en septiembre de 2021 en el primer país del mundo en adoptar el bitcoin como moneda de curso legal, junto al dólar estadounidense, lo que se convirtió en la principal apuesta económica del presidente Bukele.