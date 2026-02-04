En momentos de caída del precio, El Salvador compra más bitcoin

Por Agencia EFE
El Salvador suma más bitcoin a "su reserva estratégica" con una nueva compra anunciada en momentos en que el activo digital cae cerca de un 7 % y se sitúa levemente por encima de los US$73.000, niveles que no alcanzaba desde noviembre de 2024.
La Oficina Nacional de Bitcoin (ONBTC) de El Salvador, bajo la presidencia de Nayib Bukele, publicó en X la nueva adquisición.
"El Salvador acaba de comprar más bitcoin", señaló y agregó: "¡1 BTC por día, todos los días!".
En lo que va de año, la criptomoneda registra pérdidas superiores al 16,5 %. Asimismo, éste es el nivel más bajo desde que Donald Trump volvió a la Casa Blanca, hace algo más de un año.
De acuerdo con los datos alojados en el portal bitcoin.gob.sv/es, El Salvador supuestamente posee 7,552 bitcoins, esta cantidad alcanza en este momento un valor económico de más de US$572,7 millones.
El Salvador se convirtió en septiembre de 2021 en el primer país del mundo en adoptar el bitcoin como moneda de curso legal, junto al dólar estadounidense, lo que se convirtió en la principal apuesta económica del presidente Bukele.
Sin embargo, más del 90 % de la población rechazó el uso cotidiano de esta criptomoneda, mientras que el Gobierno impulsó exenciones de impuestos para inversionistas de este activo digital.
Además, el acumulado de las remesas recibidas mediante billeteras de criptomonedas en El Salvador cayó un 32,5 % en el año 2025, respecto al 2024, según datos del Banco Central de Reserva (BCR).
Tras alcanzar un acuerdo por US$1.400 millones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), la Asamblea Legislativa, dominada por el partido oficialista Nuevas Ideas, retiró la calidad de moneda de curso legal del bitcoin y limitó el papel estatal en su uso y circulación.
No obstante, el Gobierno de Bukele asegura que ha seguido comprando bitcoin a pesar de que el FMI puso como condición del acuerdo que no se utilicen fondos estatales en la compra.