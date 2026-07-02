Grupo Banco Mundial cuenta con nueva representación en Costa Rica

Finanzas

Marcela Ponce, quien lideró más recientemente el programa de Finanzas Sostenibles para América Latina y el Caribe en la Corporación Financiera Internacional (IFC), asumirá la representación de las principales entidades de la institución.

Por revistaeyn.com Marcela Ponce asume desde este primero de julio como representante del Grupo Banco Mundial (GBM) en Costa Rica, una posición que unificará el liderazgo de la institución en el país, apoyando las prioridades tanto del sector público como del sector privado. Ponce, quien lideró más recientemente el programa de Finanzas Sostenibles para América Latina y el Caribe en la Corporación Financiera Internacional (IFC), asumirá la representación de las principales entidades de la institución: el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), IFC y el Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA).

"Costa Rica tiene un enorme potencial para crear más empleos de calidad y oportunidades económicas para su gente. Desde el Grupo Banco Mundial es un honor continuar la historia de colaboración con el país y trabajar junto al gobierno y al sector privado para acelerar inversiones que generan puestos de trabajo y construyen una economía más inclusiva y sostenible", señaló Ponce. El Marco de Alianza del GBM con Costa Rica seguirá siendo la herramienta que establece la agenda de trabajo entre la institución y el país. La cartera activa del Banco Mundial en el país asciende a unos US$1,500 millones en siete operaciones que abarcan, entre otras, la gestión fiscal, resiliencia climática, inclusión social, educación y agricultura sostenible; mientras que IFC tiene compromisos por unos US$500 millones en los sectores financiero, manufacturero y farmacéutico, entre otros.