Finanzas

Los depósitos aumentaron 8,6%, hasta los US$ 83.000 millones, dato que refleja la confianza de los clientes de la entidad en los distintos países en que opera.

Por revistaeyn.com Grupo Cibest cerró el saldo de cartera al tercer trimestre en US$82.600 millones, tras un crecimiento anual de 9,7%, dato que incluye las operaciones en varios países de Latinoamérica. Esto obedece a un buen desempeño de los distintos segmentos de cartera, con una dinámica favorable principalmente en la cartera comercial. Este segmento aumentó 10,3% hasta los US$54.700 millones, mientras que la de consumo subió 6,8% a US$16.500 millones) y la de vivienda alcanzó los US$11.100 millones, con un crecimiento de 10,9%. Del total de la cartera, 88% corresponde a la operación en Colombia y 12% a Centroamérica.

Igualmente, los depósitos aumentaron 8,6%, hasta los US$ 83.000 millones, dato que refleja la confianza de los clientes de la entidad en los distintos países en que opera. Estas cifras hacen parte de los resultados financieros de Grupo Cibest al cierre del tercer trimestre de 2026, en los que reportó activos por US$111.400 millones a septiembre y un patrimonio que se ubicó en US$ 11.700 millones. Como resultado de su actividad, las utilidades de Grupo Cibest entre enero y septiembre de 2026 alcanzaron los US$ 1.800 millones, que representan un aumento de 10,5% frente al mismo periodo del año anterior. “Los resultados que hemos alcanzado nos permiten seguir creciendo de manera sostenida y, al mismo tiempo, evolucionar nuestro portafolio con una visión de largo plazo. Estamos consolidando un Grupo cada vez más diverso e innovador, fortaleciendo nuestros negocios e incorporando nuevas capacidades para acompañar mejor a nuestros clientes y seguir generando valor”, afirma Juan Carlos Mora, CEO de Grupo Cibest.

Resultados en El Salvador

En el caso de Bancoagrícola, en El Salvador, al cierre de septiembre, mantuvo la primera posición del sistema financiero salvadoreño en préstamos, con un 24,8%, y depósitos, con un 25%. Asimismo, registró una participación del 42,3% en cuentas de ahorro. Los activos de Bancoagrícola en El Salvador sumaron US$7.266,7 millones y su cartera bruta alcanzó US$5.101,4 millones, con un retorno sobre patrimonio (ROE) del 22,3% y un indicador de solvencia del 13,9%. En cuanto a su estructura de fondeo, el 71,1% correspondió a depósitos a la vista, el 21,2% a depósitos a plazo y el 7,7% a bonos y fondeo institucional.