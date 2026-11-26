Por: Revistaeyn.com (Con información de CLAI *)

Enviar dinero entre distintas instituciones financieras de forma rápida, sencilla y segura es posible en Costa Rica, pero el resto de Centroamérica avanza a un ritmo distinto.

Países como Honduras, El Salvador y Nicaragua se encuentran en etapas iniciales en regulación y coordinación entre bancos centrales, reguladores y el sector bancario, elementos que las experiencias de Costa Rica, Brasil y Colombia señalan como determinantes.

Costa Rica representa un referente cercano para Centroamérica gracias a SINPE Móvil, el sistema de transferencias electrónicas del Banco Central de Costa Rica (BCCR), que permite enviar dinero en tiempo real entre números telefónicos asociados a cuentas bancarias.

Durante 2025, la plataforma registró 745 millones de transferencias, un crecimiento de 15% frente al año anterior, con 3,6 millones de personas y 45 entidades participantes.

A nivel regional, también existen esfuerzos para fortalecer la conexión entre los sistemas financieros de los países centroamericanos. Un ejemplo es el Sistema de Interconexión de Pagos (SIPA), que permite realizar transferencias electrónicas transfronterizas entre Centroamérica y República Dominicana.

Entre enero y septiembre de 2026, el sistema procesó 54.583 operaciones por aproximadamente US$519,6 millones, con crecimientos de 19,9% en el número de transacciones y 48,6% en el valor movilizado frente al mismo periodo de 2025, de acuerdo al Consejo Monetario Centroamericano.

La experiencia de otros mercados demuestra el potencial que pueden alcanzar los sistemas de pagos interoperables cuando cuentan con reglas claras, participación amplia y una infraestructura que responde a las necesidades de personas y comercios.

En Brasil, Pix registró 79.800 millones de transacciones durante 2025, movilizando R$35,36 billones y alcanzando a 148 millones de personas.

Uno de los factores detrás de su expansión ha sido la participación de las principales instituciones financieras, acompañada de una experiencia sencilla y accesible. El sistema también ha ampliado sus casos de uso: las operaciones de personas a empresas pasaron de representar 6% del total en 2020 a 43% en 2025.

En Colombia, Bre-B inició operaciones en octubre de 2025 como un sistema de pagos inmediatos interoperable. Durante su primer año registró 1.796 millones de transacciones, movilizó COP 263,99 billones y alcanzó a 36,1 millones de usuarios.

Su implementación también destaca la importancia de contar con reglas comunes y facilitar la conexión entre diferentes entidades financieras. Las entidades conectadas pasaron de aproximadamente 25 a 245.

México también ofrece una referencia relevante por la escala de su infraestructura de transferencias electrónicas. El Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI), en operación desde 2004, procesó más de 7.300 millones de transferencias durante 2025, con un crecimiento de 36,8%. Sin embargo, la experiencia de soluciones como CoDi y DiMo también permite observar que disponer de infraestructura tecnológica no garantiza por sí mismo una adopción masiva. (NdR: CoDi -Cobro Digital- y DiMo -Dinero Móvil- son dos sistemas de pagos electrónicos creados por el Banco de México que operan sobre la red SPEI)

¿Cuáles son entonces los aspectos determinantes que permiten que se alcance un grado de madurez real en la interoperabilidad de pagos?

➔ Marco regulatorio claro: como ejemplo, en Colombia, el artículo 104 de la Ley 2294 de 2023 respaldó la implementación de un sistema de alcance nacional

➔ Bancos centrales como impulsores o coordinadores: para establecer estándares comunes e incorporar a distintos proveedores.

➔ Masa crítica desde el inicio: con instituciones de diferentes tamaños, cooperativas y proveedores de servicios de pago.

➔ Tecnología adecuada: directorios centralizados de alias (el DICT de Pix y el DICE de Bre-B), liquidación en tiempo real, disponibilidad continua y una experiencia homogénea entre instituciones.

➔ Costos que no sean una barrera: y casos de uso cotidianos, como comercios y pagos con QR.

“La interoperabilidad no se consigue únicamente conectando dos sistemas. Requiere contar con una infraestructura tecnológica flexible, capaz de integrar diferentes redes, canales y medios de pago, así como procesar las operaciones de forma segura y eficiente", señala Albeiro Cortés, CEO de CLAI PAYMENTS. Y agrega: "Las instituciones financieras necesitan plataformas que les permitan adaptarse a nuevos esquemas de pago y regulaciones sin tener que reconstruir toda su infraestructura cada vez que surge una nueva necesidad”.

Para los expertos, la autenticación de usuarios, el registro de dispositivos, la prevención del fraude, el bloqueo de operaciones sospechosas y la devolución de fondos deben formar parte del diseño desde el inicio.

Pix, por ejemplo, incorporó el Mecanismo Especial de Devolución (MED). Con autorización de los usuarios y protección adecuada, la interoperabilidad también puede sentar las bases para iniciativas de Open Finance.

Para Centroamérica, el desafío es aprovechar estos avances, fortalecer la colaboración entre los actores del ecosistema y desarrollar infraestructuras que respondan a las necesidades de personas y empresas.

(*) CLAI PAYMENTS® Technologies es una empresa de tecnología transaccional enfocada en la modernización de los pagos en América Latina.