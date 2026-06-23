Finanzas

El mapa de Basilea III en Centroamérica: quién lidera y quién sigue rezagado

Moody’s identifica avances relevantes en la adopción de estándares internacionales de capital y liquidez en Centroamérica y República Dominicana, aunque persisten diferencias regulatorias que limitan la comparabilidad y la convergencia plena con Basilea III.

Por: Revistaeyn.com La banca centroamericana atraviesa una transformación silenciosa, pero trascendental. Mientras la atención pública suele concentrarse en el crecimiento del crédito, las tasas de interés o la rentabilidad de las entidades financieras, detrás de escena los reguladores avanzan en una reforma mucho más profunda: fortalecer la capacidad de los bancos para resistir futuras crisis. El proceso tiene nombre propio: Basilea III. El más reciente análisis de Moody’s Local concluye que Centroamérica y República Dominicana registran avances graduales en la adopción de los estándares internacionales de capital y liquidez, aunque con velocidades y niveles de profundidad significativamente distintos entre países. La evaluación refleja una realidad regional: existe consenso sobre la necesidad de fortalecer la resiliencia del sistema financiero, pero no sobre la velocidad ni sobre la forma de alcanzar ese objetivo.

El desafío no es crecer, sino resistir

La crisis financiera global de 2008 dejó una lección que continúa moldeando la regulación bancaria mundial: no basta con que los bancos sean rentables; también deben ser capaces de absorber pérdidas severas sin comprometer la estabilidad del sistema. Ese principio está en el centro de Basilea III, cuyo objetivo es elevar la calidad del capital bancario, introducir colchones de protección adicionales y fortalecer la gestión de liquidez. Según Moody’s, la región centroamericana ha avanzado de manera positiva en este frente. La mayoría de los países exige índices mínimos de adecuación patrimonial iguales o superiores al 10%, por encima del estándar internacional base de 8%.

Sin embargo, detrás de ese dato aparentemente homogéneo existen diferencias regulatorias importantes que dificultan comparar la fortaleza real de los sistemas bancarios. Las metodologías para ponderar riesgos, clasificar activos y definir el capital regulatorio continúan variando entre jurisdicciones, lo que limita la comparabilidad regional y con otros mercados internacionales.

Costa Rica y Panamá lideran la convergencia regulatoria

Dentro del mapa regional, Panamá y Costa Rica aparecen como los países con mayor alineación a los principios de Basilea III. Ambos mercados han incorporado mecanismos que van más allá de los requerimientos mínimos de capital, incluyendo colchones de conservación, reservas contracíclicas y exigencias adicionales para entidades de importancia sistémica.

Además, adoptan definiciones más sofisticadas del capital regulatorio, diferenciando entre capital primario ordinario (CET1), capital primario adicional (AT1) y otras categorías contempladas por los estándares internacionales. Esta estructura permite una mejor capacidad de absorción de pérdidas y acerca a ambos sistemas financieros a las mejores prácticas globales. Para inversionistas institucionales y organismos multilaterales, esta convergencia constituye una señal relevante sobre la madurez regulatoria de ambos mercados.

La sorpresa de Nicaragua

Uno de los hallazgos más llamativos del informe es el caso de Nicaragua. Sorprende con uno de los marcos más exigentes. Aunque suele recibir menor atención dentro de los análisis regionales, el país ha incorporado explícitamente los tres colchones de capital propuestos por Basilea III, posicionándose entre los esquemas regulatorios más estrictos de Centroamérica. La implementación, iniciada en 2025, podría tener efectos moderadores sobre el crecimiento del crédito en los próximos años, particularmente después de una expansión crediticia promedio cercana al 16% entre 2022 y 2025. El caso nicaragüense ilustra uno de los dilemas centrales de la regulación financiera moderna: cuanto mayor es la exigencia de capital, mayor es la capacidad de resistencia del sistema, pero también puede aumentar el costo de la intermediación y limitar el ritmo de expansión del crédito.

Liquidez: la segunda gran frontera regulatoria

Si el fortalecimiento patrimonial representa una parte de la ecuación, la gestión de liquidez constituye la otra. Basilea III introdujo dos indicadores fundamentales para reducir el riesgo de descalces financieros: el Coeficiente de Cobertura de Liquidez (LCR), orientado al corto plazo, y el Coeficiente de Financiamiento Estable Neto (NSFR), enfocado en la sostenibilidad de largo plazo. En este terreno, Costa Rica vuelve a destacarse como el país con mayor alineación regional, al exigir ambos indicadores bajo parámetros cercanos a los estándares internacionales. El Salvador también avanza en esa dirección mediante un calendario gradual de implementación que contempla la adopción completa hacia 2031. Por el contrario, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá han priorizado la aplicación del LCR, concentrándose en la gestión de liquidez de corto plazo, mientras que el NSFR aún no forma parte de sus exigencias regulatorias. República Dominicana permanece más rezagada, manteniendo un enfoque tradicional sin incorporar formalmente los indicadores de Basilea III.

Una región más sólida, pero todavía fragmentada

La conclusión de Moody’s es favorable: los marcos regulatorios de la región son hoy más robustos que hace una década. La introducción de mayores exigencias de capital, la incorporación gradual de herramientas macroprudenciales y el fortalecimiento de los esquemas de liquidez han mejorado la capacidad de los sistemas financieros para enfrentar episodios de tensión. Sin embargo, la adopción sigue siendo desigual. Persisten marcos híbridos que combinan elementos de Basilea I, II y III, diferencias en la definición de activos líquidos de alta calidad, calendarios de transición prolongados y metodologías nacionales que dificultan la armonización regional. Para una región cada vez más integrada financieramente, estas brechas regulatorias representan un desafío relevante.

La próxima etapa: pasar de la regulación a la ejecución