Honduras: Servicio de Deuda Externa Pública totalizó US$1.136 millones a noviembre de 2025

Por revistaeyn.com Al concluir noviembre de 2025, el Sector Público de Honduras registró un saldo de deuda externa de US$10.235,4 millones, con un incremento de US$29,3 millones respecto al cierre de 2024 (US$10.206.1 millones), reportó el Banco Central de Honduras (BCH). En el lapso, el Servicio de Deuda Externa del Sector Público totalizó US$1,136.4 millones, registrando un aumento respecto a noviembre de 2024; de este monto, US$765 millones forman parte de amortizaciones de capital, que representaron el 67,3 % del total, mientras que los costos financieros, que incluyen intereses y comisiones, ascendieron a US$371.4 millones, equivalentes al 32,7 %.

De enero a noviembre de 2025, se observó una amortización neta de US$37.4 millones, explicada por mayores pagos de capital (US$765 millones) en relación con los desembolsos recibidos (US$727,6 millones). No obstante, este efecto fue parcialmente compensado por una variación cambiaria, que incrementó el saldo de dicha deuda en US$66,7 millones, detalla el BCH. Por tipo de acreedor, el 68 % del saldo (US$6.961,5 millones) pertenece a obligaciones multilaterales, con organismos seguido por los acreedores comerciales con 22,1 % (US$2.260,7 millones) y bilaterales con 9,9 % (US$1.013,2 millones).