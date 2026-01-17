Honduras: Servicio de Deuda Externa Pública totalizó US$1.136 millones a noviembre de 2025

Por revistaeyn.com
Al concluir noviembre de 2025, el Sector Público de Honduras registró un saldo de deuda externa de US$10.235,4 millones, con un incremento de US$29,3 millones respecto al cierre de 2024 (US$10.206.1 millones), reportó el Banco Central de Honduras (BCH).
En el lapso, el Servicio de Deuda Externa del Sector Público totalizó US$1,136.4 millones, registrando un aumento respecto a noviembre de 2024; de este monto, US$765 millones forman parte de amortizaciones de capital, que representaron el 67,3 % del total, mientras que los costos financieros, que incluyen intereses y comisiones, ascendieron a US$371.4 millones, equivalentes al 32,7 %.
De enero a noviembre de 2025, se observó una amortización neta de US$37.4 millones, explicada por mayores pagos de capital (US$765 millones) en relación con los desembolsos recibidos (US$727,6 millones).
No obstante, este efecto fue parcialmente compensado por una variación cambiaria, que incrementó el saldo de dicha deuda en US$66,7 millones, detalla el BCH.
Por tipo de acreedor, el 68 % del saldo (US$6.961,5 millones) pertenece a obligaciones multilaterales, con organismos seguido por los acreedores comerciales con 22,1 % (US$2.260,7 millones) y bilaterales con 9,9 % (US$1.013,2 millones).
Por instrumento de deuda, el 78,5 % de lo adeudado (US$8.035,4 millones) corresponde a préstamos, mientras que el 21.5% restante (US$2.200 millones) se concentra en títulos valores, los que fueron colocados en el mercado financiero internacional mediante tres emisiones, la primera en 2017 por US$700.0 millones, la segunda en 2020 por US$600 millones y una tercera en 2024 por US$700 millones, esta última contó con una reapertura en 2025 que permitió una colocación adicional por US$200 millones.
Durante el período comprendido, el Sector Público hondureño recibió desembolsos por US$727.6 millones. De este total, US$504 millones (69,3 %) provinieron de organismos multilaterales; US$200 millones (27,5 %) de acreedores comerciales, asociados a la reapertura del Bono Sostenible (Verde y Social) y los US$23,6 millones restantes (3,2 %) fueron captados de acreedores bilaterales.