Costa Rica: Coopeguanacaste coloca US$15,8 millones en bonos sostenibles

Finanzas

Los fondos captados se destinarán al Proyecto Solar Palestina y al Proyecto BESS Pinilla. Este último contempla un sistema de almacenamiento de energía mediante baterías, tecnología que facilita la integración de fuentes renovables intermitentes, como la solar, a la red eléctrica y permite aprovechar mejor la electricidad generada.

Por revistaeyn.com BCR Valores Puesto de Bolsa acompañó a la Cooperativa de Electrificación Rural de Guanacaste (Coopeguanacaste R.L.) en la colocación de ₡8.000 millones (aproximadamente US$15,8 millones) correspondientes a la primera emisión de su segundo programa de bonos verdes, autorizado por un monto total de ₡33.500 millones (cerca de US$66,2 millones). La operación, estructurada a un plazo de 10 años, permitirá financiar nuevos proyectos de generación de energía renovable e incorporar, por primera vez en la estrategia de financiamiento verde de la cooperativa, sistemas de almacenamiento energético.

BCR Valores participó como puesto de bolsa representante bajo la modalidad de suscripción en firme, mediante la cual asume el compromiso de adquirir la emisión y brinda al emisor mayor certeza sobre la obtención de los recursos. Los fondos captados se destinarán al Proyecto Solar Palestina y al Proyecto BESS Pinilla. Este último contempla un sistema de almacenamiento de energía mediante baterías, tecnología que facilita la integración de fuentes renovables intermitentes, como la solar, a la red eléctrica y permite aprovechar mejor la electricidad generada. En conjunto, ambas iniciativas buscan fortalecer la infraestructura energética de Coopeguanacaste, ampliar su capacidad de generación limpia y contribuir a una mayor eficiencia y resiliencia del sistema eléctrico costarricense. La gerente general de BCR Valores, Vanessa Olivares Bonilla, destacó que la participación de una cooperativa regional en un segundo programa de bonos verdes evidencia el potencial del mercado de capitales para financiar infraestructura sostenible y proyectos con beneficios de largo plazo.