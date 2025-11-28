Banco de Costa Rica y GGGI sellan alianza para desarrollo de un bono temático

Finanzas

Por revistaeyn.com El Banco de Costa Rica (BCR) y el Instituto Global para el Crecimiento Verde (GGGI, por sus siglas en inglés) formalizaron una alianza que busca acelerar la transición del país hacia un sistema financiero más responsable y alineado con los estándares internacionales de sostenibilidad. El acuerdo contempla el desarrollo conjunto de un bono temático y el fortalecimiento de criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG), con la meta de sentar las bases de un esquema nacional de banca sostenible que pueda replicarse a futuro.

La colaboración abre la puerta para que el BCR reciba asistencia técnica especializada y herramientas que faciliten la incorporación de mecanismos de control, monitoreo y divulgación de resultados, requisitos clave para la emisión de bonos verdes, sociales o sostenibles. Estos instrumentos financieros, cada vez más demandados a nivel global, permiten canalizar recursos hacia proyectos de energías limpias, optimización en el uso de recursos, manejo responsable del agua y programas con impacto positivo en las comunidades. Evelyn Aguilar Corrales, subgerente de negocios del BCR, celebró el pacto, destacando que representa un paso relevante para avanzar hacia un modelo financiero que impulse el bienestar económico y social del país. “Esta colaboración estratégica con el Global Green Growth Institute nos brinda el apoyo técnico necesario para incursionar con mayor solidez en emisiones temáticas y robustecer nuestras capacidades en materia de finanzas sostenibles. Es un logro que aporta directamente al desarrollo de Costa Rica”, señaló. Aunque Centroamérica todavía se encuentra en una fase temprana en el uso de estos instrumentos —pues en 2024 apenas concentró el 0.2% de las emisiones temáticas globales— Costa Rica ha logrado posicionarse como referente regional gracias a iniciativas como su Plan Nacional de Descarbonización y un esquema de financiamiento climático ampliamente reconocido.