Finanzas

La autoridad monetaria agregó que los niveles de reservas internacionales refuerzan la capacidad del país para sostener el régimen cambiario vigente.

Por revistaeyn.com El tipo de cambio oficial de Nicaragua se mantendrá en 36.6243 córdobas por dólar durante 2027, luego de que el Banco Central de Nicaragua (BCN) anunciara que conservará en cero por ciento la tasa de deslizamiento anual de la moneda frente al dólar estadounidense. La decisión implica que el precio oficial del dólar permanecerá sin variaciones durante el próximo año, como parte de la política monetaria y cambiaria que busca preservar la estabilidad del córdoba y contener las presiones inflacionarias sobre la economía.

El BCN explicó que la medida responde al comportamiento de las principales variables macroeconómicas del país, entre ellas el crecimiento de la actividad productiva, la estabilidad del sistema financiero y el desempeño del sector externo. Según la institución, la economía nicaragüense mantiene una expansión sostenida, impulsada por el desempeño de la mayoría de los sectores y el dinamismo de la demanda interna, con incrementos en el consumo, la inversión y las exportaciones. Este comportamiento también está acompañado de una baja tasa de desempleo y un crecimiento moderado del empleo formal. En materia de precios, el banco central señaló que la inflación doméstica permanece en niveles bajos, aunque todavía enfrenta presiones derivadas de los precios internacionales y de las condiciones climáticas asociadas al fenómeno de El Niño.