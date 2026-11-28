Por revistaeyn.com
El tipo de cambio oficial de Nicaragua se mantendrá en 36.6243 córdobas por dólar durante 2027, luego de que el Banco Central de Nicaragua (BCN) anunciara que conservará en cero por ciento la tasa de deslizamiento anual de la moneda frente al dólar estadounidense.
La decisión implica que el precio oficial del dólar permanecerá sin variaciones durante el próximo año, como parte de la política monetaria y cambiaria que busca preservar la estabilidad del córdoba y contener las presiones inflacionarias sobre la economía.
El BCN explicó que la medida responde al comportamiento de las principales variables macroeconómicas del país, entre ellas el crecimiento de la actividad productiva, la estabilidad del sistema financiero y el desempeño del sector externo.
Según la institución, la economía nicaragüense mantiene una expansión sostenida, impulsada por el desempeño de la mayoría de los sectores y el dinamismo de la demanda interna, con incrementos en el consumo, la inversión y las exportaciones. Este comportamiento también está acompañado de una baja tasa de desempleo y un crecimiento moderado del empleo formal.
En materia de precios, el banco central señaló que la inflación doméstica permanece en niveles bajos, aunque todavía enfrenta presiones derivadas de los precios internacionales y de las condiciones climáticas asociadas al fenómeno de El Niño.
No obstante, indicó que parte de estos efectos ha sido contenida por factores internos, como los subsidios a bienes y servicios esenciales, la capacidad de respuesta de la producción nacional y la estabilidad cambiaria.
Otro elemento considerado para mantener el deslizamiento en cero es la situación del sistema financiero, que presenta crecimiento de la cartera de crédito, respaldado por el aumento de los depósitos, además de niveles adecuados de liquidez, rentabilidad y calidad crediticia.
El BCN también destacó que Nicaragua mantiene un saldo superavitario en la cuenta corriente de la balanza de pagos, favorecido por el desempeño de las exportaciones de mercancías y condiciones internacionales de precios favorables.