Precia se incorpora como proveedor oficial de precios en Costa Rica

Precia S.A. participó en el Toque de Campana de la Bolsa Nacional de Valores (BNV), tras haber recibido la autorización de la Superintendencia General de Valores (SUGEVAL) para operar en Costa Rica como proveedor oficial de precios.

El director general corporativo del Grupo Financiero Bolsa Nacional de Valores, Mario Vásquez Castillo, indicó: “La incorporación de proveedores especializados contribuye a robustecer los procesos de valoración y a ampliar las referencias independientes disponibles. Estos elementos son clave para consolidar mayores niveles de transparencia y eficiencia. Desde la Bolsa Nacional de Valores celebramos la llegada de Precia como un aporte a la calidad y solidez de la información para los participantes”.

Por su parte, Juan Manuel Quintero, gerente general de la entidad, afirmó: “Para Precia, la autorización de la SUGEVAL es muy importante, ya que reconoce la calidad técnica y la rigurosidad operativa construidas a lo largo de más de 10 años de experiencia en la industria. Como proveedor oficial de precios en Costa Rica, la empresa se compromete a contribuir al desarrollo del mercado local a partir de su conocimiento experto”.