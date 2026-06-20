Presidente de CAF reclama un papel relevante para Iberoamérica, ese "gigante dormido"

Después de recoger este viernes el VII Premio Iberoamericano Torre del Oro de Sevilla (España), Díaz-Granados resaltó la oportunidad enorme que, a su juicio, se abre con el acuerdo comercial de la Unión Europea con los países de Mercosur, y pidió impulsar "con más determinación los lazos comerciales, culturales y económicos" de Latinoamérica con España.

El presidente ejecutivo del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), el colombiano Sergio Díaz-Granados , puso hoy esta entidad al "servicio de un gigante que está dormido", Iberoamérica, y abogó por potenciar el español en el mundo y "dar la batalla para que esta región sea relevante en este orden o desorden mundial".

En esta línea, el presidente del CAF reivindicó el papel de "España como una bisagra para que la región se conecte con Europa y con el mundo".

Díaz-Granados valoró el premio, concedido por la Cámara de Comercio de Sevilla y la Fundación Cajasol, como una responsabilidad tras recibirlo el año pasado el rey Felipe VI, y elogió los vínculos de CAF con Sevilla.

En este sentido, ofreció la colaboración de esta entidad para la conmemoración del centenario de la Exposición Iberoamericana de 1929 en la ciudad española.

El premio reconoce a una personalidad o entidad del máximo nivel con una trayectoria estrechamente vinculada al fomento de las relaciones políticas, comerciales, económicas y culturales entre los países iberoamericanos y, al mismo tiempo, asociada con Sevilla.

Otras figuras que recibieron el premio en años anteriores son Felipe González (expresidente del Gobierno español); el uruguayo Enrique Iglesias, que fue el primer secretario general iberoamericano; y Andrés Pastrana, expresidente de Colombia