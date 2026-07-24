Principales bancos colombianos y panameños, resilientes ante las presiones del entorno

Por revistaeyn.com
Fitch Ratings considera que los principales bancos de Colombia y Panamá tienen perfiles crediticios generalmente resilientes en 2026, aunque el rendimiento sigue siendo diferenciado entre jurisdicciones e instituciones.
En ambos países, los grupos de pares están compuestos por bancos con franquicias nacionales sólidas, modelos de banca universal y posiciones relevantes dentro de sus respectivos sistemas financieros.
El grupo de pares colombiano incluye Bancolombia, Banco de Bogotá, Davivienda, BBVA Colombia y Banco de Occidente, mientras que en Panamá el grupo está formado por Banco General, Banco Nacional de Panamá, Banistmo, Caja de Ahorros y Global Bank.
Las recientes acciones de calificación en Colombia se han dado principalmente por la rebaja soberana a 'BB' desde 'BB+', más que por el deterioro de los perfiles independientes de los bancos, mientras que en Panamá el impulso de la calificación sigue estando más vinculado a los fundamentos individuales y a consideraciones de apoyo.
En Panamá, Fitch mantiene una perspectiva neutral del sector bancario, respaldada por un entorno operativo que mejora gradualmente, una liquidez resiliente en una economía dolarizada y una calidad de activos manejable.
Fitch espera que "el crecimiento económico se mantenga sólido, aunque más moderado, lo que debería apoyar condiciones operativas estables y una mejora gradual en la rentabilidad del sistema bancario".
"Los perfiles financieros siguen mostrando fortalezas en ambos mercados, aunque el rendimiento sigue siendo irregular entre bancos. En Colombia, Bancolombia destaca por su franquicia líder y una mayor resiliencia, mientras que Bogotá mantiene una rentabilidad y métricas de capital sólidas", señala el reporte.
En Panamá, Banco General destaca por su liderazgo en el mercado, fuerte rentabilidad, sólida calidad de los activos y sólida capitalización. Banco Nacional y Caja de Ahorros también se benefician del apoyo soberano, y Banistmo ha mantenido unos fundamentos ampliamente favorables, pero sigue presionado por la calidad de los activos tras su reciente cambio de propiedad.
En general, Fitch espera que la capitalización, la financiación y la liquidez continúen apoyando los perfiles crediticios de estos bancos hasta 2026.