Principales bancos colombianos y panameños, resilientes ante las presiones del entorno

Finanzas

En ambos países, los grupos de pares están compuestos por bancos con franquicias nacionales sólidas, modelos de banca universal y posiciones relevantes dentro de sus respectivos sistemas financieros, señala Fitch Ratings.

Por revistaeyn.com Fitch Ratings considera que los principales bancos de Colombia y Panamá tienen perfiles crediticios generalmente resilientes en 2026, aunque el rendimiento sigue siendo diferenciado entre jurisdicciones e instituciones. En ambos países, los grupos de pares están compuestos por bancos con franquicias nacionales sólidas, modelos de banca universal y posiciones relevantes dentro de sus respectivos sistemas financieros.

El grupo de pares colombiano incluye Bancolombia, Banco de Bogotá, Davivienda, BBVA Colombia y Banco de Occidente, mientras que en Panamá el grupo está formado por Banco General, Banco Nacional de Panamá, Banistmo, Caja de Ahorros y Global Bank. Las recientes acciones de calificación en Colombia se han dado principalmente por la rebaja soberana a 'BB' desde 'BB+', más que por el deterioro de los perfiles independientes de los bancos, mientras que en Panamá el impulso de la calificación sigue estando más vinculado a los fundamentos individuales y a consideraciones de apoyo. En Panamá, Fitch mantiene una perspectiva neutral del sector bancario, respaldada por un entorno operativo que mejora gradualmente, una liquidez resiliente en una economía dolarizada y una calidad de activos manejable. Fitch espera que "el crecimiento económico se mantenga sólido, aunque más moderado, lo que debería apoyar condiciones operativas estables y una mejora gradual en la rentabilidad del sistema bancario".