Lesiones por transporte: una barrera silenciosa al progreso social en América Latina

En 2025, el promedio mundial se sitúa en aproximadamente 969 DALYs por cada 100.000 habitantes, mientras que América Latina y el Caribe registra 977. Es decir, la región se encuentra prácticamente en línea con el promedio global, pero lejos de los estándares observados en economías avanzadas.

El indicador Lesiones relacionadas con el transporte (DALYs por 100,000 habitantes), calculado por el Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud (IHME), forma parte del Índice de Progreso Social (IPS) dentro del componente de Seguridad Personal. Mide tanto los Años de Vida Perdidos por muerte prematura como los Años Vividos con Discapacidad. A menor valor, mejor desempeño. Y lo que muestran los datos para América Latina es claro: la región ha mejorado, pero avanza demasiado lento.

No se trata solo de tragedias individuales; implican discapacidad permanente, pérdida de ingresos en los hogares, presión sobre los sistemas de salud y profundización de desigualdades territoriales.

Durante los últimos 15 años la tendencia regional ha sido descendente, lo cual evidencia avances. Sin embargo, la mejora no ha sido suficiente para cerrar la brecha estructural con los países de mejor desempeño. América Latina progresa, pero no converge.

Ganadores y rezagados en la región

El panorama regional es heterogéneo. En 2025, Panamá registra 570 DALYs por 100.000 habitantes, posicionándose como el mejor desempeño de América Latina. Le siguen Chile con 625 y Argentina con 632. En particular, Panamá se acerca, aunque aún con distancia, a estándares observados en países de la OCDE, lo que sugiere avances más consistentes en infraestructura vial, regulación y capacidad institucional.

En un grupo intermedio se encuentran países como Costa Rica (946), Guatemala (1.005), Perú (1.001), México (836) y Colombia (885). Todos se ubican cerca o ligeramente por debajo del promedio regional de 977, pero todavía muy lejos de los referentes internacionales más avanzados. Comparten un patrón similar: mejoras sostenidas hasta antes de la pandemia y repuntes recientes asociados al aumento de la movilidad, el crecimiento del parque vehicular, especialmente motocicletas, y limitaciones persistentes en fiscalización y diseño urbano.

En el extremo inferior del desempeño regional aparecen Ecuador y Bolivia, ambos con 1.524 DALYs por 100.000 habitantes, seguidos por Honduras (1.179) y El Salvador (1.117). En estos casos ya no se trata de fluctuaciones coyunturales, sino de déficits estructurales en infraestructura segura, gobernanza vial, cumplimiento normativo y capacidad de respuesta del sistema de salud. Las brechas son tan amplias que, en algunos casos, los niveles duplican o triplican los observados en países como Panamá o Chile.

Un problema sistémico y multifactorial

Las lesiones por transporte no responden a una sola causa. Son el resultado de fallas estructurales que interactúan entre sí.

1. Infraestructura deficiente.

Muchas ciudades siguen diseñadas bajo una lógica centrada en el automóvil. La ausencia de aceras seguras, ciclovías protegidas, cruces peatonales adecuados y medidas de calmado de tráfico incrementa el riesgo, especialmente en entornos urbanos densos.

2. Regulación débil y bajo cumplimiento.

La mayoría de países cuentan con normas sobre velocidad, alcohol y dispositivos de seguridad, pero la fiscalización suele ser inconsistente. Sin capacidad sancionatoria efectiva, la norma pierde efecto disuasivo.

3. Cultura vial.

Existe tolerancia social al exceso de velocidad, conducción bajo efectos del alcohol y bajo uso de casco o cinturón. Esto refleja déficits en educación vial y campañas sostenidas de prevención.

4. Sistema de salud y atención del trauma.

La respuesta prehospitalaria marca la diferencia entre la vida y la muerte. En contextos con atención fragmentada o lenta, accidentes potencialmente sobre vivibles terminan en muerte o discapacidad permanente.