Costa Rica y El Salvador destacan en la transformación digital educativa, revela diagnóstico

Inteligencia E&N

Si bien existen avances y casos destacados, el reto de la región sigue siendo convertir las iniciativas aisladas en políticas integrales y sostenibles que cierren las brechas de acceso, formación docente y gobernanza digital, señala estudio.

Por Leonel Ibarra - revistaeyn.com El avance de la transformación digital en los sistemas educativos de Centroamérica muestra un panorama mixto, con avances puntuales, pero también brechas estructurales que aún limitan su consolidación. Así lo revela el más reciente diagnóstico elaborado por la Fundación Ceibal, en el marco de la EdTech Initiative. El informe subraya que la Transformación Digital Educativa (TDE) “excede la incorporación de tecnología, implicando una reconfiguración sistémica de la enseñanza, el aprendizaje, la gestión y la cultura institucional mediante tecnologías digitales”. En ese sentido, advierte que no basta con digitalizar procesos: “la transformación digital supone cambios a nivel estructural, pedagógico, cultural y organizacional”.

En términos generales, América Latina y el Caribe —incluyendo a los países centroamericanos— aún se ubican en niveles bajos de madurez en varios pilares clave. Las respuestas cuantitativas se estructuraron en una escala ordinal donde se definió un sistema de valoración de la madurez con los siguientes niveles: bajo (1,00–2,49), medio (2,50–3,49) y alto (3,50–4). Por ejemplo, el estudio indica que el “Contexto del sistema educativo” obtuvo un promedio de 2.48, mientras que “Conectividad” alcanzó 2.44 y “Formación docente” 2.39, todos dentro de un grado de madurez bajo. “La incorporación de tecnologías digitales en educación se ha dado de manera desigual, combinando iniciativas de alcance nacional con programas focalizados, pilotos y experiencias aisladas”, señala el documento de Fundación Ceibal.

DIFERENCIAS DE PAÍSES

Este rezago es especialmente relevante en Centroamérica, donde las diferencias entre países son marcadas. El diagnóstico introduce una clasificación por clústeres que permite entender mejor estas brechas. En el grupo de “Ecosistemas consolidados” destaca Costa Rica, junto con Uruguay, caracterizados por “presencia de gobernanza digital madura, marcos institucionales sólidos y una visión estratégica sostenida”. En contraste, naciones como Guatemala y Honduras forman parte del clúster de “Fragmentación estructural y desafíos persistentes”, donde predominan “la escasa articulación institucional, la alta rotación política y brechas de equidad estructurales”. Según el informe, “los países de este grupo evidencian una construcción aún incipiente de capacidades sistémicas, marcadas por la inestabilidad política o desigualdades profundas”.