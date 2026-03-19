Estudio: Áreas de Clientes y Liderazgo encabezan las de mayor madurez empresarial en Costa Rica

Empresas & Management

El análisis de la CICR identificó 1.112 oportunidades de mejora a las empresas participantes, que constituyen una hoja de ruta para fortalecer su competitividad empresarial.

Por revistaeyn.com Las áreas de Clientes y mercados y Cultura, liderazgo y estrategia presentan los mayores niveles de madurez organizacional entre las empresas evaluadas en Costa Rica, según el informe elaborado por la Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR). Mientras que Ambiente, Responsabilidad Social e Innovación y Tecnología concentran las principales brechas y oportunidades de mejora, indica el informe de Madurez organizacional y factores limitantes del desempeño empresarial en Costa Rica: análisis de las evaluaciones 2025 del Programa a la Excelencia.

Este Programa permite medir el nivel de madurez en gestión y resultados de las empresas participantes, con una escala de 0 a 100 %, que permite clasificar a las organizaciones en seis niveles, desde Principiante hasta Clase Mundial. “El 68 % de las variables evaluadas se ubica en niveles de madurez Maduro o Maduro Alto, lo que evidencia que las organizaciones participantes cuentan con bases estructurales sólidas. Sin embargo, persiste una brecha significativa entre las variables de gestión —que representan el 60 % de la evaluación— y las de resultados —el 40 % restante—, siendo estas últimas las que muestran menores niveles de desempeño”, señaló Sergio Arias, coordinador del Programa a la Excelencia de la CICR.

DESEMPEÑO DE EMPRESAS

El análisis examinó el desempeño integral de un grupo de 11 empresas participantes en las modalidades Premio a la Excelencia y Ruta a la Excelencia que completaron la evaluación integral, evidenciando que el área de Clientes y Mercados alcanzó una calificación promedio de 55,7 % (nivel Maduro Alto), consolidándose como la dimensión más sólida del modelo.

Le sigue Cultura, liderazgo y estrategia con 51,3 %, reflejando estructuras organizacionales alineadas y una base estratégica consistente. Estas son las únicas áreas que superan el umbral de Maduro Alto, mientras que las demás se ubican un nivel más abajo, en Maduro. En contraste, el área de Ambiente obtuvo un promedio de 35,5 %, seguida de Responsabilidad Social con 42,9 % e Innovación y Tecnología con 43,5 %. Estos resultados confirman que, aunque las empresas muestran solidez en orientación al cliente y liderazgo estratégico, aún enfrentan el reto de integrar sostenibilidad, responsabilidad social e innovación como pilares clave que se conviertan en ventaja competitiva.