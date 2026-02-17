Ocio

Año Nuevo Chino: Tradiciones, simbolismo y qué trae el Año del Caballo de Fuego

Este 17 de febrero comienza el Año Nuevo chino, una celebración milenaria que combina calendario lunar, tradición familiar y simbolismo filosófico. Te explicamos por qué no tiene fecha fija, qué representan sus rituales y qué significa la llegada del Año del Caballo de Fuego.

Por revistaeyn.com Cada año, mientras Occidente ya está inmerso en la rutina de febrero, millones de personas en China y en comunidades asiáticas alrededor del mundo celebran lo que para ellos es el verdadero inicio del ciclo: el Año Nuevo lunar, también conocido como Festival de Primavera. No es solo una fiesta. Es un reinicio simbólico. ¿Por qué el Año Nuevo chino cambia de fecha? A diferencia del calendario gregoriano, el calendario tradicional chino es lunisolar. El Año Nuevo comienza con la segunda luna nueva después del solsticio de invierno, lo que lo sitúa entre el 21 de enero y el 20 de febrero.

Este sistema combina el movimiento de la luna con el ciclo solar y responde a una visión del tiempo profundamente ligada a la naturaleza. No se trata de una fecha arbitraria, sino de un momento de transición energética y estacional. La celebración se extiende durante 15 días y culmina con el Festival de los Faroles, cuando calles y hogares se iluminan como símbolo de claridad y esperanza. Los rituales: limpiar, reunirse, empezar de nuevo Detrás de los fuegos artificiales y los sobres rojos hay significados más profundos: ● Limpieza del hogar: eliminar la mala fortuna acumulada y abrir espacio a lo nuevo. ● Decoraciones rojas: el rojo simboliza prosperidad, alegría y protección. ● Hongbao (sobres rojos con dinero): transferencia simbólica de buena fortuna. ● Cena de reunión familiar: restaurar armonía y reforzar vínculos. ● Comidas simbólicas: pescado (abundancia), fideos largos (longevidad), dumplings (prosperidad). En la tradición china, el orden exterior refleja el equilibrio interior. El Año Nuevo es un acto colectivo de renovación. El zodiaco chino: más que un horóscopo El calendario tradicional combina 12 animales (rata, buey, tigre, conejo, dragón, serpiente, caballo, cabra, mono, gallo, perro y cerdo) con cinco elementos (madera, fuego, tierra, metal y agua). La combinación genera un ciclo de 60 años. Este año comienza el Año del Caballo de Fuego, una combinación especialmente intensa dentro del zodiaco. ¿Qué simboliza el Caballo de Fuego? El Caballo representa: ● Movimiento ● Libertad ● Determinación ● Energía expansiva El elemento Fuego añade: ● Pasión ● Visibilidad ● Transformación ● Impulsividad