El Niño causaría pérdida de al menos 2 % del PIB regional, advierte CEPAL

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La alerta del informe se extiende al sector agropecuario y la seguridad alimentaria, al señalar que según un análisis de la FAO existen "probabilidades superiores al 70 % de sufrir sequías en los próximos meses", localizadas en el Corredor Seco Centroamericano.

Por Agencia EFE América Latina y el Caribe podría perder al menos 2 % del PIB regional en el escenario del actual tránsito de un evento extremo de El Niño, según señaló la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), cuya consecuencia explica que sumaría 4,8 millones de personas a la pobreza. La CEPAL advirtió en su informe especial, titulado ‘Los efectos del fenómeno El Niño en América Latina y el Caribe’, sobre severas repercusiones económicas, sociales y en diversos sectores productivos ante la inminencia de un episodio de alta intensidad.

"Un fenómeno El Niño de carácter extremo provocará una pérdida acumulada de al menos 2 % del Producto Interno Bruto (PIB) regional en un horizonte de tres años, de la cual la mitad se concentrará durante el primer año de ocurrencia", de acuerdo con estimaciones del organismo regional. En este contexto, la Cepal explica que el impacto negativo que tendría en los ingresos de los hogares "podría incrementar la pobreza en hasta 4,8 millones de personas adicionales hacia finales de la década en comparación con un escenario sin El Niño". El informe alerta sobre un fenómeno de magnitud histórica, bajo las proyecciones de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos (NOAA), que señalan una probabilidad superior al 90 % de que El Niño alcance una intensidad muy fuerte durante el otoño e invierno boreal de 2026-2027. El organismo regional concluye que bajo ese panorama los impactos económicos "serán profundamente heterogéneos y persistentes" y se verán en una contracción del PIB real, presiones inflacionarias, pobreza y vulnerabilidad crítica en sectores clave, como energía, pesca, agricultura y algunas infraestructuras.

Crisis eléctrica y seguridad alimentaria

En su diagnóstico de problemas a enfrentar, la CEPAL detalla que las altas temperaturas elevarán la demanda de electricidad en grandes ciudades como Lima, São Paulo y Ciudad de México y que con una menor disponibilidad hídrica se incrementa el riesgo de cortes eléctricos y sobrecostos operativos. En ese sentido, el informe explica que la región presenta "una elevada vulnerabilidad estructural en el sector energético debido a que en varios países la generación hidroeléctrica supera el 70 % de la matriz eléctrica y más del 50 % de la capacidad instalada tiene más de 30 años de antigüedad". CEPAL anticipa impactos severos en la pesca y recursos marinos, y señala que en episodios pasados de ‘Súper El Niño’, las capturas pesqueras regionales sufrieron reducciones del 52,7 % (1972-1973) y del 26,9% (1997-1998).