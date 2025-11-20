Ellas representan a Centroamérica en Miss Universo 2025

Por revistaeyn.com
Centroamérica dice presente en la ceremonia del Miss Universo 2025.
Las seis representantes son parte del grupo de más de 120 soberanas, que se encuentran en Tailandia, en lo que promete ser una edición histórica.
El famoso certamen de belleza se llevará a cabo el 21 de noviembre en el horario local (20 de noviembre para Centroamérica). En esta gala se busca a la sucesora de Victoria Kjær, que se coronó como Miss Universo 2024 en México.
La Gran Final de Miss Universo 2025 se realizará en el Impact Arena en Pak Kret, en Tailandia.
ELLAS SON LAS REPRESENTANTES DE CENTROAMÉRICA EN MISS UNIVERSO
Raschel Paz, Guatemala
Alejandra Fuentes, Honduras
Giulia Zanoni, El Salvador
Mahyla Roth, Costa Rica
Itza Castillo, Nicaragua
Mirna Caballini, Panamá
Datos interesantes del Miss Universo:
-Este 2025 será la primera participación de Palestina, Arabia Saudita y Mozambique; así como la incorporación de la primera Miss Universe Latina, que representará a la comunidad latina que reside en Estados Unidos.
-El tema de este año será “El poder del amor”, para celebrar “la unidad, la inclusión y el impacto transformador de las mujeres”.
-El organizador Nawat Itsaragrisil indicó que el formato de la competencia para la 74.ª edición de Miss Universo será: jurado elegirá a las 30 finalistas y posteriormente un top 10, luego a las 5 finalistas y finalmente a las 3 finalistas antes de coronar a la próxima reina.