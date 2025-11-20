Ellas representan a Centroamérica en Miss Universo 2025

Ocio

Estamos a punto de conocer a la sucesora de Victoria Kjær, que se coronó como Miss Universo 2024 en México. ¿Será alguna de las representantes de la región (Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, y Panamá) en la próxima Miss Universo?

Por revistaeyn.com Centroamérica dice presente en la ceremonia del Miss Universo 2025. Las seis representantes son parte del grupo de más de 120 soberanas, que se encuentran en Tailandia, en lo que promete ser una edición histórica. El famoso certamen de belleza se llevará a cabo el 21 de noviembre en el horario local (20 de noviembre para Centroamérica). En esta gala se busca a la sucesora de Victoria Kjær, que se coronó como Miss Universo 2024 en México.

La Gran Final de Miss Universo 2025 se realizará en el Impact Arena en Pak Kret, en Tailandia.



ELLAS SON LAS REPRESENTANTES DE CENTROAMÉRICA EN MISS UNIVERSO

Raschel Paz, Guatemala

Alejandra Fuentes, Honduras



Giulia Zanoni, El Salvador

Mahyla Roth, Costa Rica

Itza Castillo, Nicaragua

Mirna Caballini, Panamá

Datos interesantes del Miss Universo: -Este 2025 será la primera participación de Palestina, Arabia Saudita y Mozambique; así como la incorporación de la primera Miss Universe Latina, que representará a la comunidad latina que reside en Estados Unidos.