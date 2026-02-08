Los Seahawks se vengan de los Patriots y conquistan el Super Bowl LX

Por Agencia EFE
Los Seattle Seahawks se vengaron de los New England Patriots y les doblegaron con un sólido 13-29 en el Super Bowl LX del Levi's Stadium de Santa Clara para conquistar su segundo trofeo Vince Lombardi, en una tarde en la que el ritmo lo puso Bad Bunny en un histórico espectáculo del descanso.
Cinco goles de campo transformados por Jason Myers, un récord absoluto en el Super Bowl, un pase de 'touchdown' del 'quarterback' Sam Darnold a AJ Barner y una anotación de Uchenna Nwosu tras pérdida de Drake Maye entregaron al equipo de Mike Macdonald el título de la NFL tras una temporada en la que rozó la perfección.
Los Seattle Seahawks tuvieron que esperar 11 años, pero finalmente consiguieron su revancha contra los New England Patriots.
Los Seahawks se tomaron la venganza más dulce en Santa Clara frente a unos New England Patriots que hace once años les negaron el título en el Super Bowl de Phoenix.
Esta vez no hubo final dramático, fue dominio de principio a fin por parte de los Seahawks, que mantuvieron presión constante sobre el quarterback Drake Maye, obligándolo a cometer errores que se tradujeron en entregas de balón.
Seattle aprovechó las pérdidas de balón de Maye y las convirtió en puntos que ayudaron a tomar una ventaja de la que New England no se pudo recuperar.
Con la derrota, New England perdió la oportunidad de convertirse en solitario en el máximo triunfador de Super Bowls.
Se quedó en seis títulos, los mismos que los Pittsburgh Steelers, con los que comparte la posición de privilegio en cuanto a trofeos Lombardi ganados.
En el siguiente escalón de campeonatos de la NFL aparecen empatados con cinco los San Francisco 49ers y los Dallas Cowboys.
Con información de ESPN