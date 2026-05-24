México brilla con siete nuevas Estrellas MICHELIN

Ocio

Jalisco, Puebla y Yucatán se suman a la cobertura existente de Baja California, Baja California Sur, CDMX, Nuevo León, Oaxaca y Quintana Roo.

Por revistaeyn.com La industria gastronómica en México reafirma su posición como un pilar estratégico de competitividad y turismo de alto valor. Michelin ha presentado su selección Guía MICHELIN México 2026, un reporte que no solo celebra el talento creativo, sino que subraya la expansión geográfica y la sofisticación empresarial de la escena culinaria nacional. Tras su debut en 2024, la cobertura de los inspectores se ha extendido significativamente. Este año, la Guía integró por primera vez a Jalisco, Puebla y Yucatán, sumándose a los estados ya evaluados (Ciudad de México, Oaxaca, Baja California, Baja California Sur, Quintana Roo y Nuevo León). Esta expansión refleja el dinamismo de un sector que, más allá de la tradición, está profesionalizando sus operaciones y atrayendo inversión y turismo internacional. Resultados clave de la selección 2026El ecosistema culinario mexicano muestra cifras sólidas de crecimiento en cuanto a calidad y reconocimiento:

Selección total: 225 restaurantes reconocidos.

Reconocimiento de excelencia: 7 nuevos establecimientos con Una Estrella MICHELIN, consolidando a un total de 27. Pujol y Quintonil mantienen sus Dos Estrellas, reafirmando su estatus como referentes de clase mundial. Compromiso con la sostenibilidad: Tres nuevos restaurantes recibieron la Estrella Verde, elevando a 11 el total nacional. Este reconocimiento destaca prácticas de gestión consciente, desde el uso de la milpa como sistema agrícola hasta la autosuficiencia en insumos. Accesibilidad y calidad: 16 nuevas incorporaciones a la categoría Bib Gourmand (que reconoce alta calidad a precios razonables), alcanzando un total de 63. Nuevas recomendaciones: 31 establecimientos adicionales fueron añadidos por la calidad excepcional de su cocina, sumando 133 en esta categoría.

Más allá de la cocina: Profesionalización del talento

La Guía 2026 también destaca la importancia del capital humano a través de los MICHELIN Special Awards. Estas distinciones reconocen que el éxito de un restaurante no solo depende del chef, sino de una cadena de valor integrada por sommeliers, expertos en coctelería y equipos de servicio, elementos críticos para la experiencia del cliente y la rentabilidad del negocio restaurantero.