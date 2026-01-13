¿Por qué el chicle es el compañero perfecto para hacer una pausa en el día a día?

Por revistaeyn.com

Masticar chicle ya no es solo una costumbre para mejorar el aliento. Ahora representa una acción sencilla que ayuda a despejar la mente y a cambiar el ritmo del día, aunque sea por unos minutos: una pausa corta en medio del tráfico, el trabajo, el estudio o una jornada larga.

De acuerdo con un reciente estudio de Kantar, solamente en Costa Rica, el consumidor ha cambiado la manera de percibir el chicle: lo consume valorando atributos como durabilidad, principalmente, y frescura. Por eso, el chicle se ha ido ganando un lugar fijo en bolsillos, mochilas y escritorios de quienes lo consumen.

El estudio resalta que cada vez más ticos entre los 16 y 35 años buscan sabores mentolados, fuertes y con mayor impacto. “Esta tendencia ha empujado a la industria a ofrecer más opciones y variedad. El chicle se ha convertido en una forma sencilla de romper la rutina, cambiar el ánimo o tomarse un respiro durante el día”, explica Stefany Duque, líder de marketing de la categoría de Gomas de Mascar y Dulces de Mondelēz International.

Según Euromonitor International 2025, las ventas de chicle en Latinoamérica alcanzarían cerca de los US$ 3400 millones. Esta cifra muestra que este producto sigue muy presente en la vida diaria de las personas.

Además, el chicle sigue comprándose, en su mayoría en bodegas, quioscos y tiendas cercanas. Esto refuerza su carácter cotidiano: un producto fácil de encontrar, accesible y pensado para el momento.

“Aunque las marcas más conocidas mantienen una fuerte presencia en la mente del consumidor, el reto está en mantener la conexión con los consumidores desde lo cultural y sus intereses profundos. Hoy la elección pasa por el sabor, la duración como parte de la experiencia, crocante o suave y con diferentes opciones de portafolio como tamaños y cantidad para elegir”, señala Duque.

Cada 13 de enero se celebra el Día Mundial del Chicle.