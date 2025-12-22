¿Qué ritos populares de Navidad atraen la salud, el dinero y el amor?

Por revistaeyn.com
La Navidad no solo se vive entre luces, villancicos y reuniones familiares. En muchos países de América Latina, estas fechas también están marcadas por una serie de tradiciones y ritos populares que, año tras año, se repiten con la esperanza de atraer buena suerte, prosperidad y nuevos comienzos.
Estas costumbres reflejan creencias profundamente arraigadas y una manera simbólica de cerrar el año con optimismo.
Una de las prácticas más extendidas es vestir ropa de un color específico durante la noche del 24 o el 31 de diciembre. Aunque el uso del amarillo se asocia con la prosperidad y el dinero, otros colores también tienen su significado. El rojo suele vincularse al amor y la pasión, mientras que el blanco representa paz y armonía. Para muchos, elegir el atuendo correcto es una forma sencilla de enviar un mensaje al futuro inmediato.
Otra tradición curiosa es salir a correr con maletas, especialmente a la medianoche. Quienes participan en este ritual creen que dar una vuelta a la manzana cargando una valija atraerá viajes, aventuras y oportunidades fuera del país durante el año siguiente.
El ritual de barrer dinero hacia el interior de la casa también ocupa un lugar especial. Se trata de barrer simbólicamente monedas o billetes desde la puerta hacia adentro, como una forma de invitar a la abundancia y evitar que los recursos “se escapen”. En ocasiones, este gesto se acompaña de frases o deseos pronunciados en voz alta, reforzando la intención del acto.
Encender velas de distintos colores es otra práctica común. Cada tonalidad representa un propósito: verde para la salud, azul para la tranquilidad, dorado para el éxito económico. Las velas suelen colocarse en lugares visibles del hogar, creando un ambiente íntimo que combina espiritualidad y tradición.
No falta tampoco la costumbre de comer ciertos alimentos simbólicos, como uvas, lentejas o panes especiales. Las lentejas, por ejemplo, se asocian con la abundancia y el trabajo, mientras que las doce uvas a la media noche representan deseos y metas para el nuevo ciclo que comienza.
Finalmente, muchas personas acostumbran escribir deseos o propósitos en un papel y guardarlos, quemarlos o colocarlos bajo la almohada. Este acto íntimo funciona como un cierre emocional del año y una declaración de intenciones para el próximo.
Estas tradiciones navideñas, más allá de su veracidad, cumplen una función clara: ofrecer esperanza, unir a las familias y recordar que cada fin de año es también una oportunidad para empezar de nuevo.