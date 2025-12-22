¿Qué ritos populares de Navidad atraen la salud, el dinero y el amor?

Ocio

Por revistaeyn.com La Navidad no solo se vive entre luces, villancicos y reuniones familiares. En muchos países de América Latina, estas fechas también están marcadas por una serie de tradiciones y ritos populares que, año tras año, se repiten con la esperanza de atraer buena suerte, prosperidad y nuevos comienzos. Estas costumbres reflejan creencias profundamente arraigadas y una manera simbólica de cerrar el año con optimismo.

Una de las prácticas más extendidas es vestir ropa de un color específico durante la noche del 24 o el 31 de diciembre. Aunque el uso del amarillo se asocia con la prosperidad y el dinero, otros colores también tienen su significado. El rojo suele vincularse al amor y la pasión, mientras que el blanco representa paz y armonía. Para muchos, elegir el atuendo correcto es una forma sencilla de enviar un mensaje al futuro inmediato. Otra tradición curiosa es salir a correr con maletas, especialmente a la medianoche. Quienes participan en este ritual creen que dar una vuelta a la manzana cargando una valija atraerá viajes, aventuras y oportunidades fuera del país durante el año siguiente. El ritual de barrer dinero hacia el interior de la casa también ocupa un lugar especial. Se trata de barrer simbólicamente monedas o billetes desde la puerta hacia adentro, como una forma de invitar a la abundancia y evitar que los recursos “se escapen”. En ocasiones, este gesto se acompaña de frases o deseos pronunciados en voz alta, reforzando la intención del acto.