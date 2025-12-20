Tecnología & Cultura Digital

Cómo proteger sus datos durante las compras y viajes de fin de año

Por revistaeyn.com Diciembre es uno de los meses de mayor actividad digital. Con el aguinaldo en mano, muchas personas realizan compras en línea, reservan viajes y se conectan a redes públicas en aeropuertos, cafeterías y hoteles. Este aumento en el uso de servicios digitales trae comodidad, pero también abre la puerta a riesgos que pueden afectar la seguridad de nuestros datos. Aunque la mayoría de las personas piensa en protegerse solo en el momento, la realidad es que la información que se comparte hoy también puede estar en riesgo dentro de varios años. Esto se debe a una práctica que está ganando terreno entre ciberdelincuentes: “capturar ahora y descifrar después”.

Según expertos, los atacantes pueden guardar datos cifrados en este momento y esperar a que existan computadoras más poderosas —como las computadoras cuánticas— para descifrarlos en el futuro. En una época del año especialmente activa, con más transacciones digitales, dispositivos nuevos, se vuelve evidente la necesidad de adoptar medidas de protección más sólidas y pensadas a largo plazo. “En diciembre vemos un pico de transacciones digitales y conexiones desde distintas redes, algunas de ellas poco confiables, como las de los aeropuertos. Para un atacante, este es el escenario perfecto: más movimiento, más descuidos y más oportunidades de capturar datos valiosos sin que el usuario lo note”, comentó Pablo Herrera, especialista en Ciberseguridad de Cisco. “La seguridad digital ya no puede pensarse solo en el aquí y ahora. Hoy sabemos que los datos pueden ser interceptados, almacenados y utilizados en el futuro cuando la tecnología lo permita. Por eso es clave proteger desde ahora aquella información que debe mantenerse confidencial durante años, como datos financieros, médicos o legales”, agregó.