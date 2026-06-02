En Costa Rica se registran 35 nuevos diagnósticos diarios de diabetes

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Por revistaeyn.com Costa Rica enfrenta un crecimiento sostenido en los casos de diabetes mellitus. Según datos del Ministerio de Salud, cerca de 375.000 personas adultas viven con esta enfermedad en el país y se registran aproximadamente 35 nuevos diagnósticos diarios. La mayoría de los casos corresponde a diabetes tipo 2, una condición estrechamente relacionada con factores como el sedentarismo, el sobrepeso y los hábitos alimenticios inadecuados.

Además, estimaciones internacionales elaboradas por el Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME), de la Universidad de Washington en Seattle, señalan que la prevalencia de diabetes en Costa Rica ronda el 14.8 % de la población adulta, reflejando una tendencia creciente que impacta la calidad de vida de miles de familias costarricenses y representa un desafío importante para el sistema de salud pública. Frente a esta realidad, la Universidad Latina de Costa Rica realizará el próximo 2 de junio el II Congreso “Un país más sano para un futuro mejor”, un espacio académico y comunitario orientado a la reflexión, educación y prevención en torno a la diabetes y otras enfermedades crónicas que representan uno de los principales retos de salud pública del país. La Universidad Latina de Costa Rica impulsa este congreso como parte de una visión de universidad moderna, comprometida no solo con la formación académica dentro de las aulas, sino también con la generación de iniciativas que respondan a las grandes necesidades sociales y de salud del país.