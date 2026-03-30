Detectan por primera vez microplásticos en isla en la Antártida

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La actividad científica, turística y pesquera, junto con el transporte oceánico desde latitudes más bajas, pueden introducir contaminantes como los microplásticos, que son partículas del tamaño aproximado de un grano de azúcar.

Por Agencia EFE Un equipo de investigadoras de la Universidad de Cádiz, en el sur de España, identificó por primera vez la presencia de microplásticos en diez playas de la isla Decepción, en la Antártida, lo que muestra que incluso uno de los lugares más remotos del planeta no está libre de contaminación plástica. El análisis, que establece una línea base para futuros programas de seguimiento ambiental, reveló que los microplásticos estaban presentes en las diez playas que estudiaron. En concreto, las concentraciones oscilaron entre 2 y 31 partículas aproximadamente por kilogramo de arena.

En el trabajo, publicado en 'Marine Pollution Bulletin', las expertas explican que la Antártida suele percibirse como un territorio prácticamente intacto. Sin embargo, la actividad científica, turística y pesquera, junto con el transporte oceánico desde latitudes más bajas, pueden introducir contaminantes como los microplásticos, que son partículas del tamaño aproximado de un grano de azúcar. Los resultados revelaron que la mayoría de las partículas eran fragmentos procedentes de la degradación de plásticos mayores y no se detectaron pellets industriales, según informó la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía (gobierno regional) en un comunicado.