La nueva estrategia del país asiático prevé "transformar la forma misma en que se ejercen las capacidades de defensa, utilizando la IA y los datos para convertir la información en acción con mayor rapidez", según el documento.

Japón ampliará el papel de la inteligencia artificial (IA) para acelerar la toma decisiones y mejorar las operaciones militares, afirmó el Ministerio de Defensa del archipiélago en un nuevo documento, recalcando que mantendrá el control humano.

El ministro de Defensa, Shinjiro Koizumi, subrayó en una rueda de prensa que "esta visión aspira a convertir la IA en una fuerza al servicio de la protección de la nación, interconectando las capacidades de las Fuerzas de Autodefensa (el Ejército japonés) para que puedan aprovecharse al máximo de forma unificada".

Las fuerzas de seguridad japonesas utilizarán la IA para analizar datos complejos, como lecturas de radares e imágenes satelitales, reforzar la ciberdefensa. Tokio prevé también combinar la IA con robots y vehículos no tripulados para usos militares, lo que espera que reduzca la exposición de sus efectivos a entornos peligrosos.

El documento afirma, no obstante, que los humanos mantendrán la responsabilidad última y reforzarán su papel al respecto, en un endurecimiento del lenguaje en comparación con la política básica en torno a la IA formulada hace dos años.

El texto subraya que las personas ostentan la dirección y la responsabilidad últimas, instando a evitar una dependencia excesiva de tecnologías, productos o proveedores concretos, y buscando que las herramientas puedan adaptarse con flexibilidad a los cambios en los requisitos de cada misión.

"Independientemente de cuánto evolucione la tecnología, nuestro deber fundamental —proteger la soberanía de nuestra nación, así como la vida y los bienes de nuestros ciudadanos— permanece inalterable. Transformaremos la IA y los datos en una fuerza que nos permita cumplir con dicho deber", declaró Koizumi.

A pesar del mayor papel buscado por Defensa, el propio ministerio advirtió que la IA militar puede convertirse en blanco de ataques o manipulación de datos.

"La IA no debe convertirse en una nueva vulnerabilidad", indica el texto, por lo que el plan exige blindar tanto la infraestructura digital como los modelos y algoritmos que utilicen las Fuerzas de Autodefensa para garantizar la seguridad del sistema.