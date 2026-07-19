La carrera de la IA se libra en el lugar equivocado

Por: Christian Klein (*)

La carrera de IA empresarial se convierte rápidamente en una competencia por las interfaces.

Cada semana surge un nuevo anuncio sobre copilotos más inteligentes, agentes más capaces o nuevas capas de orquestación diseñadas para automatizar el trabajo de la empresa.

El progreso es innegable. Pero gran parte del mercado no está optimizando la forma en que operan las compañías. Esa distinción es más importante de lo que muchos creen.

Porque las empresas no funcionan con prompts, sino con ejecución. Un fabricante global que debe decidir cómo redirigir el inventario ante una interrupción en la cadena de suministro necesita algo más que una respuesta.

Debe evaluar, simultáneamente, las alternativas disponibles de proveedores, inventario, compromisos con los clientes y compensaciones financieras.

Un CFO que proyecta la exposición de liquidez en un contexto de volatilidad del mercado necesita un entorno que una simple interacción con un chatbot no puede ofrecer.

Son decisiones operativas interconectadas, condicionadas por dependencias, preferencias, aprobaciones, consecuencias financieras y concesiones en tiempo real a lo largo de toda la empresa.

En innumerables conversaciones que he tenido con ejecutivos durante el último año, la discusión inevitablemente pasa de la capacidad de la IA a la realidad operativa. Los modelos mejoran rápidamente. La pregunta más difícil es si la IA comprende los entornos empresariales.

Hoy, gran parte de la conversación sobre IA todavía asume que mejores modelos, por sí solos, generarán mejores resultados empresariales. No será así.

Las empresas descubren que la inteligencia desconectada del contexto operativo —procesos, los datos, las reglas y las políticas que rigen y protegen a la organización— puede generar actividad sin generar mucho progreso. En algunos casos, incluso puede generar mayor fragmentación y riesgo.

Una recomendación generada puede parecer convincente mientras pasa por alto dependencias críticas en otro lugar del sistema. Un agente puede automatizar un flujo de manera eficiente mientras interrumpe supuestos de planificación en otro.

Las empresas no sufren por falta de resultados de IA. Sufren por la falta de sistemas de IA capaces de comprender las consecuencias operativas.

Durante décadas, el software empresarial ha servido silenciosamente como la columna vertebral operativa de la economía global. Sistemas financieros, cadenas de suministro, redes de abastecimiento, plataformas de planificación de la fuerza laboral, operaciones de manufactura y procesos de cumplimiento con clientes operan a través de sistemas interconectados que capturan no solo información, sino la lógica de cómo funcionan las empresas.

Tienen años de conocimiento acumulado de procesos y datos, estructuras de gobernanza, autorizaciones, políticas y relaciones económicas que forma a cada decisión de una empresa.

Son la memoria institucional de la empresa. En la era de la IA, ese contexto empresarial es enormemente valioso. Sin él, los resultados son solo conjeturas informadas en lugar de juicios fundamentados.

Cuando la IA se integra directamente en los procesos puede comenzar a razonar sobre la realidad completa de la empresa. Eso cambia el rol que el software desempeña en las organizaciones. La primera fase de la adopción se enfocó en la experimentación. Las compañías probaron copilotos, desplegaron pilotos y automatizaron tareas aisladas. Pocas lograron mejoras en productividad y menos aún transformaron radicalmente la operación de las empresas.

Las que lideren la siguiente fase abordarán la IA de manera distinta. La conectarán directamente con los sistemas operativos en los que las decisiones tienen consecuencias económicas reales.

La adopción exitosa de la IA en las empresas no es solo un cambio técnico. Es un desafío de gestión del cambio. El valor real solo cobra vida si los agentes de IA, los procesos y los humanos trabajan juntos.

(*) El autores CEO de SAP SE