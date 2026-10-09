Diseñadores costarricenses llegan a cuarta edición del BRICS+ Fashion Summit

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La semana de la moda moscovita se posiciona como una plataforma para marcas emergentes y constituye un espacio adicional para exhibir propuestas creativas ante compradores, profesionales y representantes de la industria.

Por revistaeyn.com La industria de la moda de Costa Rica amplió su presencia internacional con la participación de representantes del país en la cuarta edición del BRICS+ Fashion Summit, un encuentro celebrado del 28 al 30 de septiembre de 2026 en Moscú, Rusia, que reunió a líderes empresariales, diseñadores, fabricantes e inversionistas de economías emergentes de distintas regiones del mundo. Uno de los principales hitos para el sector costarricense fue la presentación, por primera vez en la historia de la moda del país, de las colecciones de dos diseñadores nacionales en Moscú. La participación representa una oportunidad para proyectar el talento centroamericano, establecer contactos comerciales y explorar posibilidades de cooperación con actores de otros mercados.

Karina Díaz Vargas, CEO de Costa Rica Fashion Week y miembro del comité del BRICS+ Fashion Summit, ha participado consecutivamente en las ediciones del encuentro. Según la ejecutiva, esa presencia ha contribuido a generar alianzas con representantes de El Salvador, Nicaragua, Valencia, Malta y la propia Moscow Fashion Week. “Para Centroamérica, el BRICS+ Fashion Summit es una puerta a mercados que antes parecían lejanos. Aquí la conversación no es solo creativa: es comercial, es de inversión y es de cooperación entre colegas que creemos en una moda sostenible y con identidad”, afirmó Díaz Vargas, quien también es embajadora de Esencial Costa Rica. El foro funciona como una plataforma de negocios para conectar a diseñadores y marcas con fabricantes de prendas, calzado y accesorios, proveedores textiles, cadenas minoristas, plataformas comerciales, compañías tecnológicas e inversionistas. Su agenda de este año incluyó debates sobre las transformaciones macroeconómicas, los cambios en los hábitos de consumo y la incorporación de inteligencia artificial en los procesos de diseño y producción.