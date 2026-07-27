Papa pide usar las redes sociales con prudencia porque pueden proyectar un mundo irreal

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El papa, que ha publicado una encíclica sobre la IA, instó también a la juventud "a mantener siempre a Cristo en el centro, incluso en el uso de la tecnología".

Por Agencia EFE El papa León XIV pidió a los jóvenes usar las redes sociales y la inteligencia artificial (IA) con prudencia porque "pueden sumergirnos en un mundo irreal", en un mensaje de vídeo enviado al Festival Aleluya, que se celebra en Fortaleza, en Brasil.

El papa, que ha publicado una encíclica sobre la IA, instó también a la juventud "a mantener siempre a Cristo en el centro, incluso en el uso de la tecnología". Y a "usar las redes sociales y la inteligencia artificial con prudencia, de forma moderada y disciplinada, ya que pueden sumergirnos en un mundo irreal donde lo efímero, las meras apariencias y el engaño acaban suplantando los verdaderos valores y lo que realmente importa".