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El papa León XIV insta a promover comunicación que respete al ser humano ante la IA

León XIV aprobó la institución de una comisión para facilitar el intercambio de información y proyectos sobre inteligencia artificial, incluyendo políticas para su uso interno, informó la Santa Sede.

Por Agencia EFE El papa León XIV insto "a comprometerse a promover formas de comunicación que respeten siempre la verdad del ser humano" ante la inteligencia artificial, en un llamamiento al final del rezo del regina coeli desde el palacio apostólico. León XIV recordó que en varios países se celebra el Día Mundial de las Comunicaciones Sociales y que él quiso dedicarlo al tema: “Cuidar las voces y los rostros humanos.

"En esta era de la inteligencia artificial animo a todos a comprometerse a promover formas de comunicación que respeten siempre la verdad del ser humano, hacia la cual debe orientarse toda innovación tecnológica", agregó ante los miles de fieles reunidos en la plaza de San Pedro. León XIV aprobó la institución de una comisión formada por miembros de los varios dicasterios (ministerios) que forman el Gobierno vaticano para facilitar el intercambio de información y proyectos sobre inteligencia artificial, incluyendo políticas para su uso interno, informó la Santa Sede. El papa ha mostrado desde el inicio del pontificado su atención por la IA y tiene prevista la publicación inminente de una encíclica sobre el tema.