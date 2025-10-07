Servicios gestionados emergen como alternativa clave en Honduras

Por revistaeyn.com

Los servicios gestionados emergen como una alternativa clave para el desarrollo de las empresas en diversos países.

Se trata de infraestructuras que no son administradas directamente por las compañías, sino por un socio especializado que asume el monitoreo, la seguridad y el soporte técnico de manera permanente.

Este modelo ofrece a las organizaciones una continuidad operativa.

“Los servicios gestionados permiten que las empresas se concentren en lo que mejor hacen, mientras un aliado se encarga de prevenir interrupciones tecnológicas. En un contexto donde un segundo sin conexión puede significar pérdidas de ventas o clientes, tener esa garantía operativa hace toda la diferencia”, señala Javier Falck, Country Manager de IFX Honduras.

Las redes gestionadas garantizan la continuidad de las operaciones empresariales a través de tres dimensiones:

• Supervisión permanente y respuesta ágil: con monitoreo 24/7 y detección proactiva de fallos, sectores como salud y educación pueden evitar interrupciones que afectan la prestación de servicios esenciales.

• Optimización del rendimiento de red: en industrias como banca y manufactura, donde la latencia mínima es crítica, este modelo asegura tráfico priorizado y conexiones estables.

• Ciberseguridad integrada: la protección contra amenazas digitales y vulnerabilidades es indispensable para sectores como el financiero y energético, donde la confianza depende de la seguridad de la información.