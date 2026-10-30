Tecnología & Cultura Digital

Tasas de anorexia y bulimia se disparan más de un 70 % desde 1990

Por sexos, el estudio subraya que las mujeres concentran la mayor parte de la carga, hasta los 12,6 millones de afectadas (el 70 % del total), frente a los 5,5 millones de hombres (el 30 %).

Por Agencia EFE Entre 1990 y 2023, la anorexia y la bulimia nerviosa han crecido un 71 % en el mundo. Así, en 2023 había más de 18 millones de personas diagnosticadas con uno de estos trastornos de la alimentación que principalmente afectan a mujeres y niñas de entre 10 y 24 años. Pero lo peor no es solo que la carga global de estas enfermedades mentales haya aumentado significativamente en las últimas décadas, sino que todo apunta a que lo seguirá haciendo, advierte un estudio publicado en la revista JAMA Psychiatry.

La investigación desarrollada en el marco de la iniciativa Global Burden of Disease -el mayor esfuerzo científico mundial para medir la pérdida de salud y el impacto de las enfermedades- analizó la prevalencia y la mortalidad de la anorexia nerviosa y la bulimia nerviosa en 204 países y territorios entre 1990 y 2023, con proyecciones hasta 2050. Realizado por investigadores del Children’s Hospital de la Universidad Médica de Nanjing (China), el análisis revela que el número de personas que viven con anorexia o bulimia ha crecido un 71 % en las últimas tres décadas, hasta los 18,1 millones de afectados. La bulimia nerviosa, que concentra el mayor número de casos (14,2 millones en 2023), también registró el crecimiento más acelerado (75,1 %), mientras que la anorexia llegó hasta los 3,92 millones de casos en 2023 tras un alza del 57,9 %. Por sexos, el estudio subraya que las mujeres concentran la mayor parte de la carga, hasta los 12,6 millones de afectadas (el 70 % del total), frente a los 5,5 millones de hombres (el 30 %).