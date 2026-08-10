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Estudio: Horas diarias de calor extremo pasarían de un promedio de 16,4 a ser 21

Si las emisiones contaminantes se moderaran, la frecuencia de horas extremadamente cálidas se multiplicará por tres a finales de siglo. Si la contaminación sigue en aumento, se cuadruplicará.

Por Agencia EFE Un día de calor intenso registra una media de 16,4 horas de temperaturas extremas. Si las emisiones contaminantes continúan al ritmo actual, las horas de calor extremo pasarían a ser 21, casi la totalidad del día, según un estudio recogido en la revista Nature Climate Change. Los investigadores, afiliados a centros del Reino Unido, Estados Unidos y China, han analizado cómo el calentamiento global intensifica los eventos de calor extremo a escala horaria, basándose en los registros meteorológicos mundiales entre 1981 y 2023.

El trabajo considera que una hora de temperatura extrema es aquella que supera el percentil 90 en comparación con la temperatura registrada en esa misma hora durante el período de referencia de casi 40 años. Sus resultados apuntan a que en 2023 más del 80 % de la superficie terrestre mundial mostró un aumento del calor respecto a 1981, con una media de 62 horas adicionales por década de calor extremo entre 1981 y 2023. En ese periodo, la media de horas de calor extremo fue de 269 cada verano. Para calcular qué ocurrirá a finales de siglo (2070-2099), los investigadores han proyectado dos escenarios: uno en el que las emisiones de carbono a la atmósfera aumentan al ritmo actual y otro en el que se moderan. Aunque ninguno es bueno, hay una diferencia significativa.

¿Qué ocurrirá?

Si las emisiones contaminantes se moderaran, la frecuencia de horas extremadamente cálidas se multiplicará por tres a finales de siglo. Si la contaminación sigue en aumento, se cuadruplicará. De media en el planeta, un día de mucho calor pasaría de tener las 16,4 horas actuales de altas temperaturas a 19 horas en el escenario de emisiones moderadas y a 21 en el de altas: más de 4 horas adicionales de calor severo. También prevén que los días ahora sin calor pasen a contar con al menos 3 horas de calor que probablemente pasarán desapercibidas en las mediciones diarias. La población expuesta al calor aumentará en ambos escenarios. En un 369 % en el mejor caso y en un 481 % en el peor, siendo las regiones más afectadas: el sudeste asiático, el Este de Asia, África y Europa Occidental.