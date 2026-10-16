Ajuste fiscal, IA, ciberataques y shock petrolero: la agenda que conmueve al mundo

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La directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, fue muy clara en su advertencia a las economías desarrolladas: mejor que controlen ahora sus gastos antes de que haya que redoblar la apuesta con un fuerte ajuste en los tipos de interés.

Por: EFE Los llamamientos a ajustes fiscales a los países ricos y endeudados, el impacto desigual de la inteligencia artificial (IA) en el crecimiento económico y la regulación frente a ciberataques, y el shock petrolero por la guerra de Oriente Medio han sido algunos de los temas clave de la reunión anual del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM). Celebrada en Bangkok desde el lunes y hasta el domingo, si bien se prevé que las del fin de semana sean jornadas ligeras de repaso y cierre formal, las reuniones de los principales organismos financieros internacionales han abordado los retos venideros desde un crecimiento mundial revisado al alza (3,1%, sólo una décima más). Transcurriendo en paralelo a la intensificación del conflicto en Yemen, la falta de acuerdo sobre Irán y una cumbre europea marcada por la guerra de Ucrania, el pulso comercial entre Bruselas y Pekín y el debate presupuestario, la situación geopolítica ha sido el telón de fondo de las conversaciones entre altos cargos de Finanzas, bancos centrales y entidades congregadas en la capital tailandesa. A continuación algunos de los temas más destacados del foro.

"Se acerca el invierno" : petición de ajustes fiscales

Uno de los mantras más repetidos estos días por la directora del FMI, Kristalina Georgieva, ha sido el de la necesidad, a su juicio, de que los países más ricos y endeudados lleven a cabo urgentemente ajustes fiscales, para lo que la economista búlgara recurrió a varias fórmulas: desde alentar a hacerlo ahora antes "de que haya que doblar la apuesta (los tipos)", hasta el mítico "Se acerca el invierno", de la serie Juego de Tronos. Además de los pronósticos de crecimiento planetarios, el FMI publicó esta semana que la inflación mundial llegará al 4,7% en 2026, y en la nueva entrega del informe sobre fiscalidad indicó que el rendimiento medio de los bonos soberanos a diez años de países del G7 (Alemania, Francia, Italia, Reino Unido, EE.UU., Canadá y Japón) aumentó más de un punto porcentual entre febrero y septiembre, hasta su mayor nivel en casi dos décadas.

Silencio de la Fed, alabanzas a la Argentina

Georgieva advirtió que "ningún crecimiento económico" puede revertir la presión inflacionaria "sin esfuerzo fiscal", en alusión indirecta a Estados Unidos, sin lograr que el presidente de la Reserva Federal (Fed), Kevin Warsh, recogiera en público el guante. Las evasivas de Warsh rebajaron las expectativas de inversores de una subida de tipos en la próxima reunión de la Fed de fin de mes. Mientras, las recomendaciones del FMI a China -con un superavit reforzado por las últimas cifras de exportaciones- fueron "aumentar el consumo interno" y acometer reformas estructurales. Argentina, el país que más debe al organismo, recibió elogios a su disciplina fiscal por parte de Georgieva.

IA y ejercicios contra ciberataques

La cita financiera destinó una veintena de eventos a la IA, protagonista del desigual crecimiento global: mientras la proyección del PIB de lugares punteros como Taiwán o India se dispara (10,7% y 7% respectivos), la de América Latina y el Caribe se redujo una décima (al 2,3%), con un desequilibrio entre los exportadores y los importadores de materias primas y menos impacto del boom de IA. El cofundador de Anthropic, Jack Clark, abogó porque el sector desarrolle y comparta mecanismos que permitan frenar sus riesgos mientras no exista una regulación común, y la ministra de Finanzas japonesa, Satsuki Katayama, afirmó que los países del G7 realizarán ejercicios contra ciberataques impulsados con IA, en pleno repunte de los mismos en su país y en otros puntos del globo.

Los pronósticos más pesimistas

El mayor shock petrolero en medio siglo y la falta de empleo fueron los pronósticos más pesimistas. El FMI alertó de que la guerra en Oriente Medio ha provocado el mayor shock petrolero "en al menos cinco o seis décadas", con efectos "duraderos" que impedirán a la región recuperar para 2030 la trayectoria económica previa al conflicto. Por su parte, el presidente del Banco Mundial, Ajay Banga, aseguró que los grandes retos actuales a nivel global incluyen fomentar la "creación de empleo a gran escala", pues "en los próximos 10 a 15 años, 1.200 millones de jóvenes se incorporarán a un mercado laboral que, según las proyecciones, ofrecerá tan solo unos 400 millones de puestos de trabajo".

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