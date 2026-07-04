Ambientalistas denuncian opacidad en contrato petrolero en Caribe de Honduras

Centroamérica & Mundo

El contrato fue aprobado originalmente en 2013 a favor del consorcio británico BG Group —adquirido en 2015 por la compañía anglo-holandesa Royal Dutch Shell—, aunque el proyecto no ha comenzado formalmente.

Por Agencia EFE Organizaciones ambientalistas y líderes indígenas denunciaron la opacidad y las condiciones "lesivas" de un contrato de explotación petrolera en el Caribe hondureño, y advirtieron de riesgos para los ecosistemas marinos y las comunidades costeras, además de señalar la falta de una consulta previa adecuada. Las alertas se expusieron en el foro '¿Desarrollo o Zona de Sacrificio? Consecuencias de la explotación petrolera en La Mosquitia y el Mar Caribe', organizado por el Colegio de Biólogos de Honduras (CBH) y Bosques del Mundo, en el que expertos exigieron al Gobierno la revisión urgente o rescisión del acuerdo, que otorga más de 17.000 kilómetros cuadrados marítimos para la exploración y extracción de crudo.

El contrato fue aprobado originalmente en 2013 a favor del consorcio británico BG Group —adquirido en 2015 por la compañía anglo-holandesa Royal Dutch Shell—, aunque el proyecto no ha comenzado formalmente. La directora de Bosques del Mundo para Centroamérica, Ana Tablada, calificó los términos del acuerdo de "desiguales" para el país centroamericano. Entre los puntos más controvertidos, destacó una cláusula que otorga solo 30 días al Estado hondureño para responder a los requerimientos de la petrolera; de lo contrario, se aplican de forma automática por silencio administrativo positivo. "Mucha gente ni siquiera sabe que hay un contrato desde el 2013 para explorar y explotar petróleo en el mar Caribe Hondureño y eso tendría un impacto en los medios de vida para las familias pescadoras" de la Mosquitia, situada en el departamento de Gracias a Dios, una región pantanosa de la costa caribeña de Honduras, enfatizó Tablada a EFE. La ambientalista advirtió que un derrame causaría "un daño sin precedentes" en los bancos de pesca, agravado por el hecho de que Honduras carece de la experiencia técnica y los estándares mínimos para gestionar este tipo de contratos.