Guatemala en alerta: Ola de ataques a policías deja varios muertos

Por revistaeyn.com - Agencia EFE
Guatemala se encuentra bajo una ola de ataques armados por parte de pandillas en contra de agentes de la Policía Nacional Civil luego de que se retomaron el control de la cárcel de máxima seguridad denominada 'Renovación I'.
En horas de la mañana de este domingo 18 de enero, autoridades reportan múltiples ataques simultáneos en distintas zonas y municipios de Guatemala. El primer ataque se registró fuera de las instalaciones del Centro de Justicia de Villa Nueva, donde dos agentes perdieron la vida luego de que hombres desconocidos les dispararan.
En la Cumbre del Guayabo, dos agentes son trasladados de emergencia tras ser atacados por desconocidos, en la 20 calle 26 avenida zona 10 dos agentes fallecieron luego de recibir impactos de bala y en Santa María, San Pedro Ayampuc, un agente policial quedo muerto en el lugar tras recibir múltiples disparos, además de dejar herido a otro hombre que estaba en el lugar. También un agente fue atacado por múltiples impactos de arma de fuego en la Calzada Roosevelt 7 avenida zona 7.
Otro ataque se registró en Villa Lobos, Aguilar Batres y Villa Nueva.
En el interior ya se reportaron ataques en Retalhuleu, Jalapa, Sacatepéquez y Mazatenango.
Por medio de su cuenta en la red social "X", la ministra de Educación, Anabella Giracca anunció la suspensión de clases a nivel nacional, debido a los hechos de violencia ocurridos.
"En atención a las recomendaciones de expertos en seguridad, he decidido suspender las clases a nivel nacional el día de mañana", indicó la jefa de la cartera de Educación.
CONTROLAN MOTÍN
El Ejército de Guatemala informó que en conjunto con la Policía Nacional Civil "se restableció el orden" en la prisión, ubicada en el departamento (provincia) de Escuintla, unos 50 kilómetros al sur de la Ciudad de Guatemala.
De acuerdo con la misma fuente, también fueron liberados todos los agentes del Sistema Penitenciario que se encontraban tomados como rehenes, sin detallar hasta el momento la cifra.
Las autoridades indicaron que se tiene "el control total dentro de la instalación", donde se mantienen encarcelados a varios líderes de las pandillas que operan en el territorio.
El motín tuvo lugar el sábado, según confirmó el ministerio de Gobernación (Interior) y de acuerdo con videos divulgados en las redes sociales donde los reos destruyeron algunas de las instalaciones de la prisión.
Por su parte, la Policía Nacional Civil indicó que se "neutralizó" al líder de la pandilla denominada Barrio 18, Aldo Ochoa, uno de los promotores del motín, quien demandaba su traslado a otra prisión además de diversas comodidades como aire acondicionado y comida a domicilio.
En el segundo semestre de 2025, las pandillas 'Barrio 18' y 'Mara Salvatrucha' mantuvieron una férrea pugna con el Gobierno de Guatemala por el control de las prisiones, luego de que el pasado 31 de julio sus líderes fueran trasladados a la cárcel de máxima seguridad Renovación I para aislarlos, lo que ha provocado constantes motines desde entonces en los centros penitenciarios.
Entre esos líderes se encuentra Ochoa, condenado a más de 80 años de prisión por varios delitos, que incluyen homicidio.
El traslado de los cabecillas de las pandillas se realizó a raíz del asesinato de siete personas en una funeraria de la capital guatemalteca presuntamente a manos de miembros de la 'Mara Salvatrucha', durante el velorio de un supuesto integrante de la pandilla rival 'Barrio 18', acribillado el 28 de julio.
Con información de Soy 502