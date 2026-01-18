Guatemala en alerta: Ola de ataques a policías deja varios muertos

Centroamérica & Mundo

En horas de la mañana de este domingo 18 de enero, autoridades reportan múltiples ataques simultáneos en distintas zonas y municipios de Guatemala.

Por revistaeyn.com - Agencia EFE Guatemala se encuentra bajo una ola de ataques armados por parte de pandillas en contra de agentes de la Policía Nacional Civil luego de que se retomaron el control de la cárcel de máxima seguridad denominada 'Renovación I'.

En horas de la mañana de este domingo 18 de enero, autoridades reportan múltiples ataques simultáneos en distintas zonas y municipios de Guatemala. El primer ataque se registró fuera de las instalaciones del Centro de Justicia de Villa Nueva, donde dos agentes perdieron la vida luego de que hombres desconocidos les dispararan.



En la Cumbre del Guayabo, dos agentes son trasladados de emergencia tras ser atacados por desconocidos, en la 20 calle 26 avenida zona 10 dos agentes fallecieron luego de recibir impactos de bala y en Santa María, San Pedro Ayampuc, un agente policial quedo muerto en el lugar tras recibir múltiples disparos, además de dejar herido a otro hombre que estaba en el lugar. También un agente fue atacado por múltiples impactos de arma de fuego en la Calzada Roosevelt 7 avenida zona 7. Otro ataque se registró en Villa Lobos, Aguilar Batres y Villa Nueva. En el interior ya se reportaron ataques en Retalhuleu, Jalapa, Sacatepéquez y Mazatenango. Por medio de su cuenta en la red social "X", la ministra de Educación, Anabella Giracca anunció la suspensión de clases a nivel nacional, debido a los hechos de violencia ocurridos. "En atención a las recomendaciones de expertos en seguridad, he decidido suspender las clases a nivel nacional el día de mañana", indicó la jefa de la cartera de Educación.

CONTROLAN MOTÍN

El Ejército de Guatemala informó que en conjunto con la Policía Nacional Civil "se restableció el orden" en la prisión, ubicada en el departamento (provincia) de Escuintla, unos 50 kilómetros al sur de la Ciudad de Guatemala. De acuerdo con la misma fuente, también fueron liberados todos los agentes del Sistema Penitenciario que se encontraban tomados como rehenes, sin detallar hasta el momento la cifra.

Las autoridades indicaron que se tiene "el control total dentro de la instalación", donde se mantienen encarcelados a varios líderes de las pandillas que operan en el territorio. El motín tuvo lugar el sábado, según confirmó el ministerio de Gobernación (Interior) y de acuerdo con videos divulgados en las redes sociales donde los reos destruyeron algunas de las instalaciones de la prisión.