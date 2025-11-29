Bernardo Arévalo pide al Ejército de Guatemala mantenerse 'libre de intereses políticos'

Centroamérica & Mundo

Por Agencia EFE El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, instó al Ejército a mantener su papel apolítico y su compromiso con la seguridad democrática, al asegurar que la institución debe estar "libre plenamente de intereses externos y políticos". "Nuestra institución armada solo puede lograr objetivos y cumplir su misión si está libre plenamente de intereses externos y políticos", afirmó Arévalo durante el acto oficial de ascenso de cuatro coroneles al grado de generales de División.

En la sede del Ministerio de la Defensa Nacional, el mandatario, quien es el comandante general del Ejército, sostuvo que el proyecto de nación que están construyendo "requiere de un Ejército fuerte, confiable, visionario y capaz de ejercer su papel apolítico". Arévalo aseguró que el ascenso de los cuatro militares "no es un reconocimiento individual, sino parte del pilar de la estrategia que estamos desarrollando en la misión de defensa y progreso del país". Resaltó que este proceso se realizó "con total integridad" porque "ningún político, ningún grupo de interés particular y ninguna fracción extremista ha tenido injerencia". "Lo que ha existido es respeto absoluto a la institución, a sus tradiciones y al orden interno que ha guiado por generaciones la carrera militar", subrayó el gobernante. El presidente manifestó que los generales ascendidos representan la visión para conducir al Ejército a la etapa de transformación que se busca y que su mayor desafío será servir a la patria con lealtad y disciplina.