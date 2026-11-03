CA enfrentan riesgos fiscales por alza del petróleo, sequía y mayores tasas

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SECMCA señala que los tres choques pueden afectar simultáneamente el crecimiento económico, los balances fiscales y el costo del financiamiento, una combinación que podría ensanchar los déficits y acelerar la acumulación de deuda pública.

Por Leonel Ibarra - revistaeyn.com La confluencia del encarecimiento de los hidrocarburos, un episodio intenso del fenómeno de El Niño y el endurecimiento de las condiciones financieras internacionales podría aumentar las presiones sobre las finanzas públicas de Centroamérica y República Dominicana (CARD) durante 2026 y 2027, elevando los riesgos para la sostenibilidad de la deuda, advierte la Secretaría Ejecutiva del Consejo Monetario Centroamericano (SECMCA). El organismo señala que los tres choques pueden afectar simultáneamente el crecimiento económico, los balances fiscales y el costo del financiamiento, una combinación que podría ensanchar los déficits y acelerar la acumulación de deuda pública.

El deterioro ya encuentra algunos factores de presión. El petróleo se aproximó a US$108 por barril el 28 de septiembre, mientras el rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años alcanzó 5.22 % el 24 de septiembre, su nivel más alto desde junio de 2007. A esto se suma la sequía asociada a El Niño: entre agosto y septiembre, algunas zonas del Pacífico de Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua registraron lluvias equivalentes a entre 30 % y 60 % de sus promedios habituales. El encarecimiento de los combustibles representa un riesgo directo para los presupuestos debido a los subsidios que varios gobiernos utilizan para contener el impacto sobre los consumidores. República Dominicana destinó cerca de RD$37,000 millones a estas ayudas durante 2026, mientras Nicaragua mantiene congelados los precios de los combustibles mediante un esquema en el que el Estado absorbe la diferencia con las cotizaciones internacionales. Honduras y Guatemala también han adoptado medidas de apoyo, entre ellas subsidios y alivios tributarios.

Impacto de El Niño

Por su parte, El Niño amenaza la producción agrícola, la recaudación tributaria y el gasto público, al elevar las necesidades de atención a las poblaciones afectadas. El riesgo podría extenderse a 2027 si se presenta una temporada de huracanes más activa. El encarecimiento del financiamiento internacional añade otra presión. Aunque los diferenciales soberanos de la región se mantienen en niveles bajos, el aumento de las tasas de referencia eleva el costo de emitir deuda y refinanciar vencimientos. La exposición varía entre países: a junio de 2026, El Salvador registraba una deuda equivalente al 82.8 % del PIB, Costa Rica del 60.2 % y República Dominicana del 49.9 %. Además, los intereses absorbían el 23.9 % de los ingresos del Gobierno Central costarricense y el 16 % de los dominicanos.