Canal de Panamá cumple 10 años de ampliación superando ingresos esperados

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El coste global de la ampliación superó los US$5.250 millones. Su principal obra son las esclusas de Agua Clara (Atlántico) y Cocolí (Pacífico).

Por Agencia EFE La ampliación del Canal de Panamá, un tercer carril para buques neopanamax - más grandes que los que cruzan las esclusas centenarias -, cumple una década de operaciones en la que ha superado expectativas y multiplicado los ingresos de una empresa autónoma del Estado que gestiona el tránsito de entre el 3 % y el 5 % del comercio mundial. El coste global de la ampliación superó los US$5.250 millones. Su principal obra son las esclusas de Agua Clara (Atlántico) y Cocolí (Pacífico), construidas por el Grupo Unidos por el Canal (GUPC), liderado por la constructora española Sacyr e integrado por la italiana WeBuild (antes Impregilo), la belga Jan De Nul, y la panameña Constructora Urbana SA (Cusa).

El Canal de Panamá, de 82 kilómetros y único del mundo de agua dulce, entró en servicio en agosto de 1914. La ampliación, la primera del paso navegable, supuso una de las mayores obras de ingeniería de este siglo: requirió 4,4 millones de metros cúbicos de hormigón, 220.000 toneladas de acero y la fabricación de 16 compuertas que en conjunto pesan más de 50.000 toneladas, como ha explicado el Canal. El proyecto de la ampliación del Canal de Panamá fue aprobado en un referendo el 22 de octubre de 2006, el 3 de septiembre de 2007 comenzaron oficialmente las obras con la primera voladura, y el 26 de junio de 2016 se inauguró con el paso del buque Cosco Shipping Panama. "Nos tomó nueve años hacer la parte de construcción de la ampliación, que incluía tanto las esclusas como todos los otros proyectos de excavación en seco y demás. En total, 4.200 contratos distintos", dijo a EFE Jorge Quijano, quien fue el administrador de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) entre 2012 y 2019. Quijano resaltó que "más del 90 %" de la mano de obra utilizada durante todo el proyecto - unas 30.000 personas - era panameña.

Los desafíos de una obra compleja

La construcción enfrentó huelgas y reparaciones, como recordó Quijano, que considera que el momento más delicado fue la paralización por parte del GUPC a inicios de 2014 por una disputa legal y financiera. "Fueron 14 días de paro, nos tocó una negociación muy fuerte para que el consorcio pudiera seguir adelante sin trastocar lo que era el contrato (...) nosotros por si acaso hablamos de un plan B", que consistía en entregar las obras a otras empresas, "pero sabíamos que lo mejor para reducir el tiempo y a lo mejor hasta los costos, era seguir adelante" con el GUPC, explicó Quijano. Otro momento álgido surgió en agosto de 2015, cuando se detectaron filtraciones en una pared de las nuevas esclusas del Pacífico, que fueron subsanadas con éxito para febrero de 2016. "Cuando ya teníamos un plan de que en diciembre (de 2015) íbamos a posiblemente culminar la obra, pues se dan estas grietas y eso retrasa unos 6 meses el proyecto", recordó el ingeniero panameño.