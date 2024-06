CEPAL: 31 % de las personas de 65 años en Latinoamérica reciben pensión no contributiva

En la actualidad, 28 países de América Latina y el Caribe ofrecen pensiones no contributivas y algunos de ellos han alcanzado la cobertura universal de la vejez. La cobertura alcanzaba al 31 % de las personas de 65 años y más en la región, según el informe.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) realizó la presentación del libro Sistemas de pensiones no contributivos en América Latina y el Caribe: avanzar en solidaridad con sostenibilidad.

La mayoría de los sistemas de pensiones no contributivos cuentan con una cobertura limitada, incluso inferior al 10 % de la población de 65 años y más.

De acuerdo con la publicación, los sistemas de pensiones no contributivos han experimentado un aumento verdaderamente impresionante de cobertura: pasaron de cubrir solo el 3,4% de la población de 65 años y más en el año 2000, es decir, poco más de un millón de personas, a cubrir el 31 % de esta población en 2022, casi 20 millones de personas. En 2022 solo cinco países de la región carecían de este tipo de sistemas.

“Este es el primer libro publicado por la CEPAL que se dedica de manera exclusiva al estudio de los sistemas de pensiones no contributivos en la región. Esto es fundamental porque estos sistemas constituyen un pilar básico para lograr sistemas de protección social universales, integrales, sostenibles y resilientes. Además, estos sistemas son esenciales para alcanzar un desarrollo social inclusivo”, resaltó en el lanzamiento el secretario ejecutivo de la CEPAL, José Manuel Salazar-Xirinachs.

Más de la mitad de las pensiones no contributivas de vejez ofrecen prestaciones inferiores a US$100 por mes. Las prestaciones más altas se encuentran en el Uruguay, las Bahamas, Argentina, Chile y el Brasil. En ningún caso la pensión no contributiva supera los US$300 mensuales.

En el libro se destaca que estos sistemas se han transformado en una estrategia prioritaria para la erradicación de la pobreza extrema y de la pobreza en la vejez.

CONTRIBUCIÓN

Entre 2001 y 2022, la pobreza de las personas mayores de 65 años se logró reducir a casi la mitad, al pasar de 29 % a 15 %. De hecho, hubo más éxito en reducir la pobreza en la vejez que la pobreza en general, a pesar del proceso de envejecimiento de la población.

También sobresale su contribución a la reducción de las desigualdades de género mediante la inclusión de las mujeres mayores en los sistemas de pensiones, entre otros aportes.

No obstante, dada la baja suficiencia de las prestaciones en muchos países, "es evidente que la percepción de una pensión no contributiva puede no alcanzar para evitar la pobreza y mucho menos para garantizar un nivel de seguridad económica adecuado durante la vejez", dice el informe.

“El aumento en la cobertura de los sistemas de pensiones no contributivos contrasta con la realidad de los sistemas de pensiones contributivos, que permanecen con importantes déficits producto de los altos niveles de informalidad y los bajos niveles de cotización, que no llegan ni a la mitad de la fuerza de trabajo en la región”, señaló José Manuel Salazar-Xirinachs, quien llamó a construir sistemas de pensiones no contributivos con cobertura y suficiencia de sus prestaciones adecuados, y con sostenibilidad financiera.