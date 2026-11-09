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China confirma la prórroga de la pausa de aranceles y tasas portuarias a EEUU

La Comisión Arancelaria del Consejo de Estado (el Ejecutivo chino) confirmó que la decisión responde a la voluntad de "aplicar el consenso alcanzado en el encuentro en Washington entre los líderes de China (Xi Jinping) y Estados Unidos (Donald Trump)".

Por Agencia EFE China confirmó que prolongará, a partir de mañana y durante dos meses, la suspensión de los aranceles adicionales del 24 % sobre bienes estadounidenses y las tasas portuarias específicas para buques vinculados a ese país, como parte de la prórroga de la tregua comercial pactada en septiembre. La Comisión Arancelaria del Consejo de Estado (el Ejecutivo chino) confirmó que la decisión responde a la voluntad de "aplicar el consenso alcanzado en el encuentro en Washington entre los líderes de China (Xi Jinping) y Estados Unidos (Donald Trump)".

La tregua, prolongada hasta el 10 de enero, "ayudará a ofrecer un entorno político relativamente estable y predecible para la cooperación entre empresas de ambos países", agrega el comunicado. No obstante, el documento matiza que seguirá aplicando un arancel del 10 % a los bienes procedentes del país norteamericano. Asimismo, el Gobierno chino aprovechó para enviar un aviso sobre "las reiteradas declaraciones" de Washington acerca de la posibilidad de reemplazar los aranceles anulados judicialmente con otros diferentes: "China seguirá de cerca las acciones de EE. UU. y ajustará sus respectivas represalias arancelarias de forma apropiada". En anuncios separados, el Ministerio de Comercio informó de que continúan suspendidas hasta la misma fecha las medidas que afectan a 11 empresas estadounidenses incluidas en la lista china de entidades no fiables y a 16 incluidas en su lista de control de exportaciones, así como las impuestas a cinco filiales vinculadas a EE.UU. de Hanwha Ocean.