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Guatemala y Perú celebran la entrada en vigor de su tratado de libre comercio

Entre 2020 y 2025, el intercambio comercial entre Perú y Guatemala alcanzó US$1.216 millones, lo que evidencia el potencial de crecimiento de la relación comercial entre ambos países.

Por Agencia EFE Los gobiernos de Perú y Guatemala celebraron la entrada en vigor, a partir del 1 de julio, del tratado de libre comercio (TLC) entre ambos países, un acuerdo que "fortalecerá el intercambio comercial, impulsará la inversión, promoverá un mayor aprovechamiento de las oportunidades comerciales y favorecerá el desarrollo de cadenas regionales de valor". El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo de Perú informó en un comunicado que ambos países celebraron el acuerdo en un acto oficial realizado en el Ministerio de Economía de Guatemala, encabezado por la ministra de dicha cartera, Gabriela García.

Entre 2020 y 2025, el intercambio comercial entre Perú y Guatemala alcanzó US$1.216 millones, lo que evidencia el potencial de crecimiento de la relación comercial entre ambos países. En 2025, el comercio alcanzó aproximadamente US$206 millones, lo que situó a Guatemala como el tercer socio comercial de Perú en Centroamérica, después de Panamá y Costa Rica. Para Guatemala, el tratado abre nuevas oportunidades para ampliar las exportaciones de productos como medicamentos, confitería, papel, cartón, manufacturas de aluminio, salsas y preparaciones alimenticias. Mientras que para Perú podrá fortalecer su presencia en el mercado guatemalteco con una oferta exportable que incluye uvas, arándanos, cítricos, espárragos, café, cacao, textiles y diversas manufacturas, aprovechando el acceso preferencial que brinda el acuerdo.