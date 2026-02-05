Cuba prepara un plan de 'desabastecimiento agudo de combustible'

Centroamérica & Mundo

Por Agencia EFE El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, aseguró en una inusual comparecencia televisada que su Gobierno prepara un plan de "desabastecimiento agudo de combustible" ante las presiones de Estados Unidos. "Vamos a vivir tiempos difíciles. Estos, en particular, son muy difíciles", reconoció el presidente ante un grupo seleccionado de periodistas.

El presidente agregó que, debido a la "persecución energética, financiera" es preciso que su Gobierno y sus aliados hagan "un trabajo muy fuerte, muy creativo, muy inteligente para sortear" las medidas de EEUU. Díaz-Canel, que rechazó la "teoría del colapso" de la isla, abogó por una "articulación antifascista" internacional contra el Gobierno de EEUU. aunque por ahora no dio detalles acerca del plan. EEUU cerró el flujo de petróleo venezolano a Cuba el 3 de enero, tras la captura del presidente de ese país, Nicolás Maduro, y el 29 de enero anunció una orden presidencial para aplicar aranceles a quien suministren combustible a la isla. Cuba precisa importar dos tercios de sus necesidades energéticas.

DISPUESTO AL DIÁLOGO

El mandatario cubano aseguró que la isla "está dispuesta a un diálogo con Estados Unidos" sobre "cualquier tema", para construir "una relación entre vecinos civilizada" y de "beneficio mutuo" y, al mismo tiempo, anunció que su país ha iniciado un "plan de preparación para la defensa" debido a la creciente agresividad de EEUU en la región. Cuba va a afrontar una "grave crisis" en seis u ocho semanas si no recibe más petróleo o combustibles, pronostica el experto cubano Jorge Piñón, especialista del Instituto de Energía de la Universidad de Texas. El analista, dedicado a la situación energética de Cuba, asegura que es "muy difícil de cuantificar" el punto de quiebra del país, luego de que EEUU anunciara este jueves que impondría sanciones a quien directa o indirectamente venda o suministre petróleo a Cuba. "Si en las próximas 6 a 8 semanas no vemos ninguna entrega de petróleo crudo o combustibles -provenientes de Venezuela, México, Rusia, Estados Unidos, o comprado por Cuba con sus propios recursos-, entonces se enfrentarán a una grave crisis", evalúa.

PAPEL FUNDAMENTAL

Piñón destacó el papel "fundamental" del diésel en esta situación, porque según sus cálculos representa alrededor del 20 % de la demanda de combustible en Cuba. "El impacto sería catastrófico, ya que el diésel se utiliza para el transporte de pasajeros y de mercancías, el ferrocarril, la agricultura (tractores), la industria y como combustible para el sistema de distribución de agua, así como la generación distribuida (grupos electrógenos)", detalló. La generación distribuida son los equipos repartidos por todo el país que, con diésel y también con fueloil, generan energía para el Sistema Eléctrico Nacional (SEN). Se estima que son responsables de en torno al 40 % del mix energético. La escasez de combustible en los últimos meses -principalmente por la falta de divisas del Estado cubano para importarlo- era responsable de gran parte de los apagones que sufre la isla, de más de 20 horas al día en amplias regiones del país. Cuba precisa del orden de 110.000 barriles de petróleo diarios, según distintas estimaciones y a falta de datos oficiales. De esta cantidad, en torno a 40.000 provienen de su producción nacional de crudo, con lo aproximadamente dos tercios debe ser importado.