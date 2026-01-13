Centroamérica & Mundo

EEUU reafirma que las relaciones con El Salvador son 'estrechas' y 'siempre serán fuertes'

La Administración de Donald Trump en Estados Unidos mantiene una relación cercana con el Gobierno del presidente Nayib Bukele, que también ha respaldado polémicas acciones.

Por Agencia EFE La encargada de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en El Salvador, Naomi Fellows, reafirmó que las relaciones entre ambas naciones son "cercanas" y "estrechas", y que "siempre serán fuertes". "Las relaciones con El Salvador continúan siendo unas relaciones muy estrechas, muy cercanas. Somos colegas en temas de seguridad, de desarrollo económico, en términos de migración y en tantos temas. Seguirá siendo una relación muy cercana y siempre será fuerte", dijo Fellows en una conferencia de prensa en la sede diplomática.

Además, la encargada de Negocios destacó que el flujo de migrantes salvadoreños que intentan llegar a EEUU "ha bajado drásticamente entre 2024 y 2025", y consideró que "esto no va a cambiar". Fellows compareció ante la prensa para invitar a los salvadoreños a los actos para conmemorar los 250 años de la declaración de independencia de Estados Unidos, que celebrará la nación norteamericana el próximo 4 de julio. "Los invitamos a hacer parte de esta conmemoración histórica. 250 años de legado, creatividad y espíritu innovador. Celebramos juntos el poder transformador de la música y el intercambio cultural, de las fuerzas que trasciende fronteras y unen a los pueblos", declaró. También lanzó la campaña denominada Freedom 250 con la que se busca destacar durante el 2026 "los logros de Estados Unidos a través de los años" y reflexionar sobre "cómo podemos inspirar a las futuras generaciones", apuntó. Añadió que "a través de la celebración Freedom 250, que seguirá todo el año con una variedad de eventos, buscamos resaltar los valores que han dado forma a nuestro país".