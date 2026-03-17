Nuevo desabastecimiento en Nicaragua: Gobierno autoriza importación para arroz y leche

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El origen de las importaciones de esos contingentes arancelarios podrá ser de cualquier país miembro de la Organización Mundial del Comercio (OMC), de acuerdo con la información.

Por Agencia EFE El Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (Mific) de Nicaragua autorizó la importación libre de impuesto de 4.972 toneladas métricas (TM) de arroz granza y 1.743 TM de leche en polvo bebido al desabastecimiento de ambos productos en el país centroamericano. Dos acuerdos ministeriales publicados en el Diario Oficial La Gaceta establecen el contingente arancelario de importación por desabastecimiento de ambos rubros para aplicarles así una tasa del 0 %.

El origen de las importaciones de esos contingentes arancelarios podrá ser de cualquier país miembro de la Organización Mundial del Comercio (OMC), de acuerdo con la información. En el caso del arroz, ese contingente estará sujeto al requisito de desempeño por cada unidad de arroz granza a importar, y el beneficiario deberá adquirir una unidad de arroz granza nacional, explicó la entidad. El período para la importación de los contingentes arancelarios comprenderán desde hoy hasta el 31 de diciembre del 2026. La administración de esos contingentes estará a cargo de la Dirección General de Comercio Exterior, por medio de la Dirección de Aplicación y Negociación de Acuerdos Comerciales del Mific, indicó esa entidad.