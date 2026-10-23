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El WEF destaca la estabilidad de Panamá y sus atractivos para la inversión

En un diálogo con el presidente panameño, José Raúl Mulino, y con titulares de diversas carteras en el marco de la Reunión Estratégica País del Foro Económico Mundial (WEF), líderes de estas empresas de 17 países exploraron las perspectivas económicas panameñas y su potencial en diversos sectores económicos.

Por Agencia EFE El Foro Económico Mundial (WEF, en inglés) citó en Panamá a ejecutivos de 28 empresas multinacionales de liderazgo internacional que reconocieron los atractivos que ofrece el país centroamericano para las inversiones, como es la estabilidad y una economía dolarizada que disminuye las contingencias financieras. En un diálogo con el presidente panameño, José Raúl Mulino, y con titulares de diversas carteras en el marco de la Reunión Estratégica País del WEF, líderes de estas empresas de 17 países exploraron las perspectivas económicas panameñas y su potencial en diversos sectores económicos.

La convocatoria organizada por el Foro Económico Mundial y el Gobierno nacional, giró en torno al papel de Panamá como puerta de entrada estratégica a los mercados globales, con especial atención a las oportunidades de comercio, logística, energía e inversión, según la organización no gubernamental con sede en Suiza que se reúne cada año en la localidad de Davos. Alois Zwinggi, presidente y ejecutivo del WEF, dijo en una rueda de prensa que entre los resultados o ideas principales que salieron de estas conversaciones está el tema de inversión o los atractivos de Panamá para inversionistas, como un "marco estructural predecible (estable) en un mundo caracterizado por mucha turbulencia". Esto es un tema "muy importante para inversionistas", apuntó Zwinggi, además de que señaló que "el marco jurídico y las reglas claras resaltaron también" en el mensaje que dieron los representantes del Gobierno, al igual que la "estabilidad política". El hecho de que la economía (panameña) esté dolarizada también "contribuye mucho a bajar los riesgos financieros. y eso fue muy bien recibido", aseguró el Director Ejecutivo del Foro. Mulino, por su parte, destacó durante su participación en el encuentro que el entorno mundial enfrenta profundos desafíos: tensiones geopolíticas crecientes, la urgente necesidad de reconfigurar las cadenas globales de suministro para hacerlas más seguras y acelerar una transición energética justa y sostenible, de acuerdo al comunicado oficial.